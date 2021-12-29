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Blu TV yapımı Çıplak dizisinin 2. sezonu ne zaman? Fragmanı yayınlandı

Türkiye'nin en çok tercih edilen dijital platformlarından biri olan Blu TV, Çıplak adlı dizisi ile cesur bir projeye imza attı. Birinci sezonu yayınlanan dizinin şimdi de ikinci sezonu merak ediliyor. Peki Blu Tv yapımı Çıplak dizisinin 2. sezonu ne zaman? Fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:44
Blu TV yapımı Çıplak dizisinin 2. sezonu ne zaman? Fragmanı yayınlandı
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Blu TV’nin oldukça cesur bir projeye imza attığı Çıplak dizisi intenet sitesi Google’da en çok arananlar listesine girdi. Birinci sezonu izleyip ikinci sezonu merakla bekleyen izleyiciler ise “Ölenle Ölünmez” adlı yeni fragman ile beledikleri haberi sonunda aldılar.

Aşırı erotik sahnelerinden dolayı bir ara yayından kaldırılan dizi oldukça cesur bir konuya sahip. Her ne kadar yayından kaldırılsa da ikinci sezon fragmanının gelmesi dizinin devam edeceği mesajını veriyor.

Bunların yanı sıra dizinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor. Yeni sezonunda sekiz bölümden oluşacağı düşünülüyor. Lakin bu bilgilere ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Dizinin ikinci sezonunda ise Müge Bayramoğlu, Bora Ecer, Selim Dumlugöl, İpek Erdem, Dila Yağcı, Murat Kılıç, Denizhan Akbaba, Berçek Koç, Nilüfer Açıkalın, Feriha Eyüpoğlu yer alıyor.


Son Güncelleme: 29.12.2021 14:44
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Anahtar Kelimeler:
BlutvçıplakDizi
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