Blu TV ücretsiz mi, Blu TV 5-6 Aralık’ta ücretsiz mi olacak

Online dizi film platformu Blu TV dizi film severlerin yüzlerini güldürdü. İçerisinde Masum, Saygı, Çıplak, Bozkır başta olmak üzere önemli yapımları bulunduran platform koronavirüs salgını sürecinde yeniden getirilen sokağa çıkma yasağında dizi film severlerin yüzünü güldürdü. Türkiye’nin İntenet Televizyonu sloganıyla birbirinden farklı içerikleri bünyesinde bulunduran platformun içerikleri hafta sonu ücretsiz olarak izlenecek.

Blu TV 5-6 Aralık’ta ücretsiz erişime açılacak

Blu TV resmi sitesinden yapılan açıklamada hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında vatandaşlara içeriklerin ücretsiz olarak açılacağını duyurdu. Blu TV içerikleri 5-6 Aralık tarihlerinde ücretsiz olarak erişime açılacak. Söz konusu hizmet bu hafta sonu için geçerli olacak.

Blu TV dizi ve filmleri

Blu TV’de bulunan ve en sevilen dizi filmlerin başında şu yapımlar geliyor;

Masum

7Yüz

Bartu Ben

Çıplak

Saygı

Bozkır

Yarım Kalan Aşklar

Aynen Aynen

Alef

Game of Thrones