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Blu TV ücretsiz mi, Blu TV 5-6 Aralık’ta ücretsiz mi olacak

Blu TV ücretsiz mi, Blu TV 5-6 Aralık’ta ücretsiz mi olacak soruları gündem oldu. Blu TV, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yüzleri güldürdü.

04 Aralık 2020 Cuma 02:12
Blu TV ücretsiz mi, Blu TV 5-6 Aralık’ta ücretsiz mi olacak
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Online dizi film platformu Blu TV dizi film severlerin yüzlerini güldürdü. İçerisinde Masum, Saygı, Çıplak, Bozkır başta olmak üzere önemli yapımları bulunduran platform koronavirüs salgını sürecinde yeniden getirilen sokağa çıkma yasağında dizi film severlerin yüzünü güldürdü. Türkiye’nin İntenet Televizyonu sloganıyla birbirinden farklı içerikleri bünyesinde bulunduran platformun içerikleri hafta sonu ücretsiz olarak izlenecek.

Blu TV 5-6 Aralık’ta ücretsiz erişime açılacak

Blu TV resmi sitesinden yapılan açıklamada hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında vatandaşlara içeriklerin ücretsiz olarak açılacağını duyurdu. Blu TV içerikleri 5-6 Aralık tarihlerinde ücretsiz olarak erişime açılacak. Söz konusu hizmet bu hafta sonu için geçerli olacak.

Blu TV dizi ve filmleri

Blu TV’de bulunan ve en sevilen dizi filmlerin başında şu yapımlar geliyor;

Masum

7Yüz

Bartu Ben

Çıplak

Saygı

Bozkır

Yarım Kalan Aşklar

Aynen Aynen

Alef

Game of Thrones



Son Güncelleme: 04.12.2020 02:12
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DiziBlu TVFilm
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