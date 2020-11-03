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BLU TV Saygı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Blu TV ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Saygı'nın yeni bölümünün ne zaman olacağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Pek çok Saygı dizisi hayranı, BLU TV Saygı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunu araştırmaya başladı.

03 Kasım 2020 Salı 21:18
BLU TV Saygı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Blu TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve pek çok kişi tarafından merak edilen Saygı dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. İlk bölümleri izleyen ve dizinin hayranları arasında yer alan kişilerin en merak ettiği konu Saygı dizisinin 3. Bölümünün ne zaman yayınlanacak olduğudur.

Saygı dizisi 3. Bölüm

Türkiye dizi tarihinin en sevilen polisiye dizilerinden Behzat Ç.’nin devamı niteliğinde olan Saygı dizisinde Behzat Ç.’nin yıllarca aradığı Ercüment Çözer karakteri konu edilmektedir. Blu TV ve İnter Medya tarafından yapılan Saygı dizisi oyuncuları arasında Nejat İşler, Rojda Demirer, Miray Daner, Boran Kuzum, Erkan Can, Tansu Biçer, Itır Esen gibi genç olmasına rağmen ekranların sevilen oyuncuları bulunuyor.

Saygı dizisi konusu nedir?


Toplumda yaşanan bozulmaları kendi adaleti ile düzeltmeye çalışan sert ve bir o kadarda güçlü bir kişiyi anlatan Saygı dizisi anti kahraman Ercüment Çözer’in hayatını anlatmaktadır.

Toplumda ki bozulmanın kurbanı olan iki genç Helen ve Savaş ile karşılaşan Çözer, yaşadıkları olayın hesabını sormak için harekete geçerler. Ercüment Çözer ise bu ikilinin amaçlarını öğrendikten sonra kendini polis olarak tanıtır ve ikilinin güvenini kazanmaya çalışır.

Saygı dizisi oyuncuları

  • Nejat İşler – Ercüment Çözer
  • Boran Kuzum – Savaş
  • Miray Daner – Helen
  • Rojda Demirer –
  • Erkan Can – Yavuz
  • Tansu Biçer –
  • Itır Esen –
  • Eren Demirbaş –

Saygı 3. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dizinin 3. Bölümü 10 Kasım 2020 Salı öğlen saat 12.00’da Blu TV ekranlarından yayınlanacak.

 




Son Güncelleme: 03.11.2020 21:18
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