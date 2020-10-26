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Blu TV Saygı dizisi 1.bölüm ne zaman yayınlanacak? Saygı dizisi konusu ve oyuncuları

Blu TV’nin yeni dizisi Saygı’dan ilk fragman geldi. İzleyiciler Blu TV Saygı dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak, Saygı dizisi konusu ve oyuncularını merak ediyordu. Saygı dizisinin yayın tarihi belli oldu.

26 Ekim 2020 Pazartesi 17:03
Blu TV Saygı dizisi 1.bölüm ne zaman yayınlanacak? Saygı dizisi konusu ve oyuncuları
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Online dizi film platformu Blu TV üzerinden yayınlanacak olan Saygı dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide Behzat Ç. dizisinde fenomen haline gelen Ercüment Çözer karakteri merkeze alınacak.

Blu TV ve İnter Medya imzalı dizinin başrolünde Nejat İşler yer alırken, ünlü oyuncuya Rojda Demirer, Miray Daner, Boran Kuzum, Erkan Can, Tansu Biçer, Itır Esen gibi sevilen isimler eşlik edecek. Dizinin il bölümünden tanıtım fragmanları yayınlandı. İzleyiciler dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Saygı dizisi konusu


Behzat Ç dizisinde yer alan Ercüment Çözer karakterine özel hazırlanan dizide toplumda yaşanan çürüme ve kendi adaletini sağlayan bir insanın hikayesi anlatılacak.

Dizi özellikle son yıllarda artan kadın cinayetleri, toplumdaki sapkınlıklar, gelecek kaygısı içinde kalmış iki gencin Ercüment Çözer ile karşılaşması sonrasında Çözer iki gence zarar veren kişilerin peşine düşmesi ve kendi adaletlerini yerine getirmek istemesi anlatılacak.

Saygı dizisi oyuncuları ve karakterler

Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

  • Nejat İşler – Ercüment Çözer
  • Boran Kuzum – Savaş
  • Miray Daner – Helen
  • Rojda Demirer
  • Erkan Can – Yavuz
  • Tansu Biçer
  • Itır Esen
  • Eren Demirbaş

Saygı birinci bölüm ne zaman?

Dizinin ilk bölümü 27 Ekim Salı günü Blu TV üzerinden yayınlanacak.




Son Güncelleme: 26.10.2020 17:03
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Anahtar Kelimeler:
SaygıBlu TVDizi
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