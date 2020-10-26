Blu TV Saygı dizisi 1.bölüm ne zaman yayınlanacak? Saygı dizisi konusu ve oyuncuları

Online dizi film platformu Blu TV üzerinden yayınlanacak olan Saygı dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide Behzat Ç. dizisinde fenomen haline gelen Ercüment Çözer karakteri merkeze alınacak.

Blu TV ve İnter Medya imzalı dizinin başrolünde Nejat İşler yer alırken, ünlü oyuncuya Rojda Demirer, Miray Daner, Boran Kuzum, Erkan Can, Tansu Biçer, Itır Esen gibi sevilen isimler eşlik edecek. Dizinin il bölümünden tanıtım fragmanları yayınlandı. İzleyiciler dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Saygı dizisi konusu

Behzat Ç dizisinde yer alan Ercüment Çözer karakterine özel hazırlanan dizide toplumda yaşanan çürüme ve kendi adaletini sağlayan bir insanın hikayesi anlatılacak.

Dizi özellikle son yıllarda artan kadın cinayetleri, toplumdaki sapkınlıklar, gelecek kaygısı içinde kalmış iki gencin Ercüment Çözer ile karşılaşması sonrasında Çözer iki gence zarar veren kişilerin peşine düşmesi ve kendi adaletlerini yerine getirmek istemesi anlatılacak.

Saygı dizisi oyuncuları ve karakterler

Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Nejat İşler – Ercüment Çözer

Boran Kuzum – Savaş

Miray Daner – Helen

Rojda Demirer

Erkan Can – Yavuz

Tansu Biçer

Itır Esen

Eren Demirbaş

Saygı birinci bölüm ne zaman?

Dizinin ilk bölümü 27 Ekim Salı günü Blu TV üzerinden yayınlanacak.