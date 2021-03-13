İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Blu Tv Hiç dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ne? Hiç Blu TV nasıl izlenir?

Blu Tv üzerinden yayınlanan Hiç dizisi oyuncularıyla dikkat çekti. Gençlik dizisi olan Hiç' de hangi oyuncular oynuyor ? işte haberimizde...

13 Mart 2021 Cumartesi 13:09
Blu Tv Hiç dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ne? Hiç Blu TV nasıl izlenir?
Takip Et:

Hiç dizisi kadrosunda popüler isimleri barındığı ve üniversite öğrencilerinin hayatlarını konu ettiği bir dizidir.  Yalnızca Blu Tv’de izlenen dizi 19 Şubat’ta  yayına girdi. Dizinin kadrosunda ise Tiktok fenomenleri yer alıyor. Doğanay Oğuz, Özgür Balakar, Semih Varol , Sera Varol, Yaren Güldiken, Onur Akbay, Taylan Meydan, Yusuf Şenli, Nazan Bayazıt ve Banu Susur gibi isimler yer almaktadır.

Dizinin konusu nedir ?

Bir grup üniversite öğrencisi arkadaşlarına yardımcı olmak sebebiyle ticarete girişmelerinin daha büyük bir kuruluşa dönmesi işleniyor. İlk sezon 8 bölümden oluşmaktadır.

Blu Tv nasıl izlenir ?

Blu Tv’nin kendi adresinden girerek , cep telefonunuza ya da tabletinize telefonuza ait uygulama marketinden Blu Tv uygulamasını indirerek izleyebilirsiniz. Kısacası , intenet bağlantısı olan her yerden erişim sağlayabiliyorsunuz. Blu Tv’nin aylık ücreti ise 24.99 Tl’dir.



Son Güncelleme: 13.03.2021 13:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hiç DizisiBlu TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV'de bugün hangi diziler ve porgramlar var? 13 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı
TV'de bugün hangi diziler ve porgramlar var? 13 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı
Gerçek Gangster dizi konusu ve oyuncuları
Gerçek Gangster dizi konusu ve oyuncuları
Bugün TV’de neler var? 13 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 yayın akışı
Bugün TV’de neler var? 13 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 yayın akışı
Arda’nın Mutfağı 13 Mart 2021 Cumartesi
Arda’nın Mutfağı 13 Mart 2021 Cumartesi
İbo Show bitiyor mu, yayından kaldırılacak mı?
İbo Show bitiyor mu, yayından kaldırılacak mı?
Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Netflix Stranger Things 4. Sezon tarihi belli oldu mu?
Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Netflix Stranger Things 4. Sezon tarihi belli oldu mu?

Popüler Haberler

İBB Başakşehir Beşiktaş maç özeti ve golleri izle - Bein Sports BJK 3 - 2 Başakşehir geniş özeti ve golleri
Başakşehir Beşiktaş Justin TV Beın Sports 1 Jestyayın izle Başakşehir BJK Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle İstanbul Başakşehir Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
Jandarma astsubay alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Jandarma astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri
TJK 12 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Blu Tv Hiç dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ne? Hiç Blu TV nasıl izlenir?
TJK 10 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
TV'de bugün hangi diziler ve porgramlar var? 13 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı
Genç girişimci kredisi ne kadardır ve nasıl başvuru yapılır? 2021
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Kardeşlerim dizisinde çalan şarkılar
13 Mart Memet Özer ile Mutfakta'nın bu haftaki konukları
Netflix Friends ne zaman yayınlanacak? Netflix müjdeyi verdi!
Şarkılar Bizi Söyler Niran Ünsal kimdir, nereli? Niran Ünsal kaç yaşında, evli mi?
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
Yeni seçim barajı kaç olacak, düşecek mi? Seçim barajı şuanda kaç?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Bugün TV’de neler var? 13 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.