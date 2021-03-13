Blu Tv Hiç dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ne? Hiç Blu TV nasıl izlenir?

Hiç dizisi kadrosunda popüler isimleri barındığı ve üniversite öğrencilerinin hayatlarını konu ettiği bir dizidir. Yalnızca Blu Tv’de izlenen dizi 19 Şubat’ta yayına girdi. Dizinin kadrosunda ise Tiktok fenomenleri yer alıyor. Doğanay Oğuz, Özgür Balakar, Semih Varol , Sera Varol, Yaren Güldiken, Onur Akbay, Taylan Meydan, Yusuf Şenli, Nazan Bayazıt ve Banu Susur gibi isimler yer almaktadır.

Dizinin konusu nedir ?

Bir grup üniversite öğrencisi arkadaşlarına yardımcı olmak sebebiyle ticarete girişmelerinin daha büyük bir kuruluşa dönmesi işleniyor. İlk sezon 8 bölümden oluşmaktadır.

Blu Tv nasıl izlenir ?

Blu Tv’nin kendi adresinden girerek , cep telefonunuza ya da tabletinize telefonuza ait uygulama marketinden Blu Tv uygulamasını indirerek izleyebilirsiniz. Kısacası , intenet bağlantısı olan her yerden erişim sağlayabiliyorsunuz. Blu Tv’nin aylık ücreti ise 24.99 Tl’dir.