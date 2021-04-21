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Blu Tv Doğu dizisi yeni sezon olacak mı? Doğu 2. sezon ne zaman yayınlanır?

Blu TV'de yayınlanan Doğu dizisi yayınlandığı andan itibaren izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Dizi komedyen dizisidir. Konusu ile ilgi çeken ve izleyicileri güldüren dizinin 8,9 ve 10.bölüm tarihleri açıklandı. Dizinin sezon finali yapacağı haberleri kulaktan kulağa duyulurken 2.sezonun olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Doğu dizisi ile ilgili detayları haberimizde yer verdik.

21 Nisan 2021 Çarşamba 19:25
Blu Tv Doğu dizisi yeni sezon olacak mı? Doğu 2. sezon ne zaman yayınlanır?
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Doğu 2.sezonu olacak mı?

2021 yılında Blu Tv’de yayınlanan diziler içerisinde Doğu dizisi en çok beğenilen dizi olarak kaydedildi. 10. Bölümü ile ilk sezonu bitiren dizide 2.sezon olup olmayacağı merak konusu oldu. BKM mutfak oyuncularının rol aldığı Doğu Demirkol’un mizahını yaptığı dizide bölümler 30 dakika sürmektedir. Komedi dizisi olan Doğu dizisi 21 Nisan 2021 tarihinden sonra izleyiciler tarafından 2.sezon olacak mı? sorusu araştırılmakta ve merak edilmektedir. 

Diziyi Emre Agus yönetirken Doğu Demirkol ve Murat Özsoy senaryosunu yazdı. Blu Tv ve Vodafone Tv+ yapımcılığını üstlenmektedir. Dizide Doğu Demirkol, Ege Kökenli, Yağmur Gülveren, Banu Fotocan gibi oyuncular rol almaktadır.  

Doğu dizinin konusu nedir?

Kimse tarafından destek göremeyen başarısız bir genç olan Doğu’nun komedyen olma hayalidir. Doğu hayatı güzel, komedi geçmese de bu hayalini gerçekleştirmek için çaba gösterir. 

Ailesinin isteği ile hiç istemediği bölümü okuyan Doğu üniversitesinin 7.yılını tamamlarken aslında başarılı olamayacağını, mezun olamayacağı sinyallerini verir. Akıllı fakat tembel olan Doğu komedyen olma hayali çaba sarf etmektedir. Dizinin tanıtım fragmanında Doğu daha üniversiteden mezun olamamışken okuldan atılma riski ile karşı karşıya geliyor. Doğu çaresiz kalıyor ve komedi hayatını izleyicilerle buluşturuyor. 

Doğu dizisi oyuncuları ve karakterleri

-Doğu Demirkol (Doğu)

-Ege Kökenli (Zeynep)

-Banu Fotocan

-Evliya Aykan (Özgür)

-Kubilay Tunçer

-Yağmur Gülveren 

Dizi Blu Tv’de 8,9 ve 10.bölüm tarihleri açıklanırken sezon finali yapacağı sosyal medyada haberleri dolaşmaktadır. Doğu dizisinin 2.sezonu olup olmayacağı henüz bilinmemektedir. 




Son Güncelleme: 21.04.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
DoğuBlu TVDiziKomedyen2.sezon
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