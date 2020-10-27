Blu TV Çıplak'ın dizisi yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Çıplak dizisi 2. sezonuna onay çıktı

BluTV platformunda yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşmış olan Çıplak adlı diziden 2. Sezon haberi!

Sevilen intenet dizisinin yapımcılık görevinde TN Yapım bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Müge Bayramoğlu, Mert Ramazan, Bora Cengiz, Taro Emir Tekin ve Ece Ertez gibi isimleri barındırıyor. İzleyiciler için müjdeli haber ise dizinin yönetmeni sosyal medya üzerinden duyurdu. Çıplak dizisinin yönetmeni Can Evrenol, Twitter hesabından 2. Sezon için hazırlıkların başladığını paylaştı.

Dizi ise Eylül adlı genç bir kadının hikayesini anlatmaktadır. Eylül babaannesi ile yaşamaktadır ve maddi gelirini Eskortluk yaparak kazanır. Tek amacı ise yeterince parayı biriktirip Galler’ e taşınmak ve kendine yepyeni bir hayat kurmaktır. Ama Eylül’ ün planları bir gece aldığı bir mesajla değişecektir. Eylül bir bekarlığa veda partisi için davet alır ve sosyete bir kızla evlenmek üzere olan Cem’ e aşık olur. Bu duygular karşılıksız kalmaz ve ikilinin hayatı birbirine girer.