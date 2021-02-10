BLU TV BÖRÜ 2039 konusu ne, ne zaman başlıyor? BÖRÜ 2039 tanıtım fragmanı

Yayınlanacak ilk sezon 6 bölümden ibaret olacaktır. Yapımcılığında ve yönetmen koltuğunda Alper Çağlar yer almaktadır. Oyuncuları hakkında heniz bir bilgi verilmese de konusu şu şelikdedir;

Günümüzden 2039 yılına kadar olan süreç hakkında bilim kurgu tadında teorilerde bulunan senaristler ve bunu en ince detayına kadar işleyebilen bir yönetmen ile bu proje hayat bulacak.

2021 yılından 2039 yılına kadar yaşanacaklar kronolojik bir sıralama ile bizlere anlatılacak. Bu sıralamada gelişen teknolojileri, yapay zekanın ne hale geldiğini, şuan uğraştığımız covid-19’un devamı olan covid-24 ve 25’i ve daha birçok salgın, kıtlık gibi konuları ekranlarımızdan izleyeceğiz. Ayrıca bu proje ile söz sahibi olan ülkeler içinde Türkiye’yi de görmüş olacağız.

2021’in Aralık ayı gibi platformda yer alacak dizide dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Kemal Boratav’ın hikayesi de bizlerle birlikte olacak.

