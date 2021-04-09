İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 09.04.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 03:37
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Takip Et:

Online dizi film platformu Blu TV üzerinden yayınlanacak olan Bonkis dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyordu. 2021 yılında yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Burak Sevinç ve Vildan Atasever yer alırken ikiliye Cem Emüler, Serhat Parıl, Lale Mansur gibi isimler eşlik edecek.

Bonkis dizisinin çekimleri Kasım ayında İstanbul’da başlayacak. Dizide Burak Sevinç’e Vildan Atasever eşlik edecek. Dizide yer alacak tüm oyuncular şu şekilde;

  • Burak Sevinç
  • Vildan Atasever
  • Lale Mansur
  • Cem Emüler
  • Serhat Parıl
  • Sedat Mert
  • Nihan Aker
  • Sergen Deveci
  • Mehmet Can Mincinözlü
  • Öykü Naz Altay
  • Atakan Yılmaz

Bonkis oyuncuları

Burak Sevinç

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Zonguldaklı olan yakışıklı oyuncu İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları eğitimi aldıktan sonra ilk olarak Babam adlı diziyle kamera karşısına geçti. Sevinç daha sonra Söz adlı dizide yer aldı ve adını büyük kitlelere duyurdu. Yakışıklı oyuncu son olarak Kırmızı Oda dizisinde yer almıştı.

Vildan Atasever

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Vildan Atasever Bonkis dizisiyle setlere dönecek. 1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu aslen Erzurum kökenlidir. Atasever kariyerine radyo spikeri olarak başlamış ve Best FM’de adını duyurmuştur. Güzel oyuncu ilk olarak Kurtlar Vadisi dizisinde yer almış ve ardından Yaz’ın Öyküsü, Kadın İsterse, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda yer almıştır. Güzel oyuncu 162 cm boyunda ve 49 kilodur.



Son Güncelleme: 09.04.2021 03:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziBonkis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Camdaki Kız dizisi 1.bölüm tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Kanal D Camdaki Kız dizisi 1.bölüm tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Kıbrıs Kıbrıs Küvet katliamı nedir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Kıbrıs Küvet katliamı nedir?
Mucize Doktor Demir diziden ayrıldı mı? Fırat Altunmeşe neden ayrıldı?
Mucize Doktor Demir diziden ayrıldı mı? Fırat Altunmeşe neden ayrıldı?
Show TV Sevcan'la Lezzet Yolunda formatı ne, sunucusu kim?
Show TV Sevcan'la Lezzet Yolunda formatı ne, sunucusu kim?
Camdaki Kız dizisi gerçek hikaye mi, hangi eserden uyarlama? Camdaki Kız kitabının yazarı kimdir?
Camdaki Kız dizisi gerçek hikaye mi, hangi eserden uyarlama? Camdaki Kız kitabının yazarı kimdir?

Popüler Haberler

Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Nokia G20 ve G10 özellikleri
Süt parası hangi şartlarda alınır, hangi bankadan alınır? 2021
Granada - Manchester United maçında sahaya çıplak taraftar girdi
MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ve İOKBS ne zaman yapılacak?
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi görmenin anlamları
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman yaşı ve oynadığı diziler
Kefilsiz kredi nasıl çekilir? Bankaların kefilsiz kredi limitleri
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmek anlamı, tabiri nedir?
Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi, ne zaman yapılacak?
KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Yarın hava nasıl olacak? 25 Mart 2021 Perşembe hava durumu nasıl olacak? Perşembe günü yurt geneli hava durumu
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin’in yer aldığı diziler
Asya piyasası dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?
Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı
TRT 1 canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
9 Nisan 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Nisan yağmurları faydaları nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.