Blu Tv Aynen Aynen yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizinin 5. sezon çekimleri başladı

Aynen Aynen 5.sezon ne zaman başlayacak?

’nin orijinal yapımı ‘’ adlı kısa dizinin ilk 4 sezonu izleyiciler tarafından çok beğenildi. Başrollerinde Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bursin’in yer aldığı yapım, bir kadın ile bir erkek arasındaki ilişkiyi kimi zaman romantik kimi zaman mizahi bir dille anlatıyor. İlk üç sezonunda Nilperi Şahinkaya’ya, Uraz Kaygılaroğlu eşlik etmişti.

Games Medya tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği Aynen Aynen dizisinin 5.sezon çekimleri başladı. Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı.