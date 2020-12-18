Blu Tv Aynen Aynen yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizinin 5. sezon çekimleri başladı

18 Aralık 2020 Cuma 01:12
BluTV
’nin orijinal yapımı ‘Aynen Aynen
’ adlı kısa dizinin ilk 4 sezonu izleyiciler tarafından çok beğenildi. Başrollerinde Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bursin’in yer aldığı yapım, bir kadın ile bir erkek arasındaki ilişkiyi kimi zaman romantik kimi zaman mizahi bir dille anlatıyor. İlk üç sezonunda Nilperi Şahinkaya’ya, Uraz Kaygılaroğlu eşlik etmişti.
Aynen Aynen 5.sezon ne zaman başlayacak?
Games Medya tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği Aynen Aynen dizisinin 5.sezon çekimleri başladı. Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
Son Güncelleme: 18.12.2020 01:12
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