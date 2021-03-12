BLU TV Acans 1. Bölüm izle

Dijital yayın platformu BLU TV’nin yeni dizisi 11 Mart 2021 Perşembe günü seyircisi ile buluştu. Dizinin konusu kafası karışık bir ajans başkanı ve çalışanları ile geçmektedir. Farklı kişiliklere sahip çalışanlar ve ajans sektöründeki gündelik krizleri komediye çevirerek yansıtılan dizi, kısa sürede olumlu dönütler almayı başardı.

Her gün birbirinden kaprisli müşterileri ve sorunlu ünlülerin sıkıntılarını ele alan Acans, birbirinden farklı konuları ele alarak izleyicinin beğenisine sunuluyor.





Dizinin künyesi

Karakterler (Oyuncular):

Nilgün (Derya Alabora): Ajans başkanı

Tuncay (Bülent Emrah Parlak): Metin Yazar

Mutlu (Algı Eke): Müşteri temsilcisi

Birkan Akyol, Melisa Berberoğlu, Can Sertaç Adalıer, Hazel Torlak

Yapım Firması: DCC FilmYapımcı: Ömer AbraYönetmen: Ali Yorgancıoğlu, Can YücelSenaryo: Ayberk ÇınarMüzik:Cast Ajansı /Direktörü: Derya Alabora

Dizinin yeni bölümleri Perşembe akşamları artık BLU TV’de!

Dizinin 1.bölümünü izlemek için buraya tıklayınız!