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BLU TV Acans 1. Bölüm izle

Dijital yayın platformu BLU TV’nin yeni dizisi yayımlandı. ‘Acans’ isimli dizi 11 Mart 2021 Perşembe günü ilk bölümüyle seyircisi ile buluşan diziyi izlemek için haberimize göz atabilirsiniz. BLU TV ‘Acans’ 1.bölüm izle

12 Mart 2021 Cuma 15:12
BLU TV Acans 1. Bölüm izle
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Dijital yayın platformu BLU TV’nin yeni dizisi 11 Mart 2021 Perşembe günü seyircisi ile buluştu. Dizinin konusu kafası karışık bir ajans başkanı ve çalışanları ile geçmektedir. Farklı kişiliklere sahip çalışanlar ve ajans sektöründeki gündelik krizleri komediye çevirerek yansıtılan dizi, kısa sürede olumlu dönütler almayı başardı.

Her gün birbirinden kaprisli müşterileri ve sorunlu ünlülerin sıkıntılarını ele alan Acans, birbirinden farklı konuları ele alarak izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Dizinin künyesi

Yapım Firması: DCC FilmYapımcı: Ömer AbraYönetmen: Ali Yorgancıoğlu, Can YücelSenaryo: Ayberk ÇınarMüzik:Cast Ajansı /Direktörü: Derya Alabora

Karakterler (Oyuncular):

  • Nilgün (Derya Alabora): Ajans başkanı
  • Tuncay (Bülent Emrah Parlak): Metin Yazar
  • Mutlu (Algı Eke): Müşteri temsilcisi
  • Birkan Akyol, Melisa Berberoğlu, Can Sertaç Adalıer, Hazel Torlak

Dizinin yeni bölümleri Perşembe akşamları artık BLU TV’de!

Dizinin 1.bölümünü izlemek için buraya tıklayınız!



Son Güncelleme: 12.03.2021 15:12
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Anahtar Kelimeler:
Blu TVAcans1.bölüm
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