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Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!

Birçok dizi ve filmi içeriğinde barındıran Blu TV'ye herkes erişim sağlayabilecek. Blu TV'nin sunmuş olduğu bu kampanyanın ne zaman aktif olacağı merak edilmeye başlandı. Blu TV herkesin izlemesi için sağlamış olduğu kampanya vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı.

01 Aralık 2020 Salı 22:39
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
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Blu TV bu hafta sonunda ücretsiz!

Masum', 'Dudullu Postası', 'Alef', 'Yarım Kalan Aşklar' ve 'Saygı' gibi yerli dizilerin yayınlandığı Blu TV’de bu  dizilerin yanı sıra binlerce yabancı dizi ve film bulunmaktadır. Hafta sonlarında evde karantina da olmamızdan dolayı Blu TV ücretsiz olarak herkese izleme fırsatı sunuyor.

Platformu Aralık Cuma akşamı 21:00’dan Aralık Pazar akşamı 23:59’a kadar ücretsiz izlenilebilecek.

Bu kampanyanın her hafta mı düzenleneceği yoksa bu haftaya mı özel olduğu bilinmemektedir.



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:39
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Blu TVDiziFilm
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