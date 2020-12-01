Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!

Blu TV bu hafta sonunda ücretsiz!

Masum', 'Dudullu Postası', 'Alef', 'Yarım Kalan Aşklar' ve 'Saygı' gibi yerlilerin yayınlandığı Blu TV’de bu dizilerin yanı sıra binlerce yabancı dizi vebulunmaktadır. Hafta sonlarında evde karantina da olmamızdan dolayı Blu TV ücretsiz olarak herkese izleme fırsatı sunuyor.

Platformu Aralık Cuma akşamı 21:00’dan Aralık Pazar akşamı 23:59’a kadar ücretsiz izlenilebilecek.

Bu kampanyanın her hafta mı düzenleneceği yoksa bu haftaya mı özel olduğu bilinmemektedir.