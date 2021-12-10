Blood & Water dizisinin konusu ve yorumu

Güney Afrikalı Puleng adında genç bir kız yaşadığı yerin verdiği zorluklar sebebiyle zaten zor anlar yaşarken bir de kız kardeşi Phume’yi kaybettiği için adeta psikolojik bir yıkıma uğruyor. Phume’yi bulmak adına ailesiyle birlikte yıllarca arayışlarına devam eden Puleng bu arayışlara rağmen herhangi bir sonuca ulaşamıyor.
- Ama Qamata – Puleng Khumalo
- Khosi Ngema – Fikile Bhele
- Gail Mabalane – Thandeka Khumalo
- Thabang Molaba – Karabo Molapo ‘KB’
- Dillon Windvogel – Wade Daniels
- Ano Greeff – Chris Ackerman
- Ryle De Mony – Chad Morgan
https://youtu.be/2m0Cm2kMOBU
Son Güncelleme: 10.12.2021 15:01