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Blood & Water dizisinin konusu ve yorumu

Blood & Water dizisinin konusu ve yorumu izleyenlerin bizlere en çok sorduğu sorular arasında yer alıyordu. Biz de bu nedenle Blood & Water dizisinin yorumu hakkında merak edilenleri derledik. İşte dizinin konusu ve yorumu...

10 Aralık 2021 Cuma 15:01
Blood & Water dizisinin konusu ve yorumu
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Güney Afrikalı Puleng adında genç bir kız yaşadığı yerin verdiği zorluklar sebebiyle zaten zor anlar yaşarken bir de kız kardeşi Phume’yi kaybettiği için adeta psikolojik bir yıkıma uğruyor. Phume’yi bulmak adına ailesiyle birlikte yıllarca arayışlarına devam eden Puleng bu arayışlara rağmen herhangi bir sonuca ulaşamıyor.

Dizinin baş karakterlerinden olan Puleng, yapımda olumsuzluklara karşı baş kaldıran karakter özelliklerini taşıyor. Bir yanda kardeşinin kaybolmasının verdiği endişe ile acı, bir yanda anne ve babasının birbirleriyle yaptıkları kavgalar Puleng’in adeta kapana kısılmış hissetmesine yol açar.

- Ama Qamata – Puleng Khumalo

- Khosi Ngema – Fikile Bhele

- Gail Mabalane – Thandeka Khumalo

- Thabang Molaba – Karabo Molapo ‘KB’

- Dillon Windvogel – Wade Daniels

- Ano Greeff – Chris Ackerman

- Ryle De Mony – Chad Morgan


https://youtu.be/2m0Cm2kMOBU

Son Güncelleme: 10.12.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
Blood & WaterNetflixDizi
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