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Block Adası’nın Gizemi film konusu ve oyuncuları

Block Adası’nın Gizem filmi merak ediliyor. İzleyiciler Block Adası’nın Gizemi filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

11 Mart 2021 Perşembe 16:56
Block Adası’nın Gizemi film konusu ve oyuncuları
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Block Adası’nın Gizemi filmi merak konusu oldu. Gizem, aksiyon ve macera türündeki film senaryosuyla oldukça dikkat çekiyor. 2020 yılında vizyona giren filmin orijinal adı The Block Island Sound olarak biliniyor.

Kevin McManus ve Matthew McManus ikilisi tarafından hazırlanan film 2020 yılının en dikkat çeken ve beğenilen gizem filmlerinden biri oldu.

Block Adası’nın Gizemi konusu

Block Adası olarak bilinen gizemli bir adadaki kuşlar bir şekilde ölmeye başlar. Kuşların ölümü ve balıkların kıyıya vurmaya başlaması dikkatleri çeker. Adada neler olduğunu öğrenmek ve canlıların neden olduğunu çözmek için adaya bir ekip gönderilir.

Ekip adada incelemelere başlar ve bu incelemeler ekibi farklı sonuçlara sürükler. Adadaki tehlikeli olayların arkasına düşen ekip üyelerinden Tom ve Audry kendilerini öldü olarak bildikleri babalarının yaşama ihtimaliyle karşı karşıya bulur ve işler tamamen karışır.

Block Adası’nın Gizemi filmi IMDB üzerinde 6,7 puan almıştır. Filmin sonunda izleyicilerin karşılaştıkları sonuç hiç beklenmediğinden filmin sonu oldukça vurucudur.

Block Adası filmi oyuncuları

Filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Michaela McManus – Audry

Chris Sheffield – Harry

Neville Archambault – Tom

Jim Cummings – Dale

Jeremy Holm – Kurt

Matilda Lawler – Emily

Ryan O’Flanagan – Paul

Willie C. Carpenter

Heidi Neidermeyer – Jen



Son Güncelleme: 11.03.2021 16:56
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Block Adasının GizemiFilm
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