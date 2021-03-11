Block Adası’nın Gizemi film konusu ve oyuncuları

Block Adası’nın Gizemi filmi merak konusu oldu. Gizem, aksiyon ve macera türündeki film senaryosuyla oldukça dikkat çekiyor. 2020 yılında vizyona giren filmin orijinal adı The Block Island Sound olarak biliniyor.
Kevin McManus ve Matthew McManus ikilisi tarafından hazırlanan film 2020 yılının en dikkat çeken ve beğenilen gizem filmlerinden biri oldu.
Block Adası’nın Gizemi konusu
Block Adası olarak bilinen gizemli bir adadaki kuşlar bir şekilde ölmeye başlar. Kuşların ölümü ve balıkların kıyıya vurmaya başlaması dikkatleri çeker. Adada neler olduğunu öğrenmek ve canlıların neden olduğunu çözmek için adaya bir ekip gönderilir.
Ekip adada incelemelere başlar ve bu incelemeler ekibi farklı sonuçlara sürükler. Adadaki tehlikeli olayların arkasına düşen ekip üyelerinden Tom ve Audry kendilerini öldü olarak bildikleri babalarının yaşama ihtimaliyle karşı karşıya bulur ve işler tamamen karışır.
Block Adası’nın Gizemi filmi IMDB üzerinde 6,7 puan almıştır. Filmin sonunda izleyicilerin karşılaştıkları sonuç hiç beklenmediğinden filmin sonu oldukça vurucudur.
Block Adası filmi oyuncuları
Filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;
Michaela McManus – Audry
Neville Archambault – Tom
Jim Cummings – Dale
Jeremy Holm – Kurt
Matilda Lawler – Emily
Ryan O’Flanagan – Paul
Willie C. Carpenter
Heidi Neidermeyer – Jen