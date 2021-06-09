Black Summer dizi konusu ne?

Zombilerin hakimiyeti altında olan bir dünyanın işlendiği içerikler hiçbir zaman sona ermeyecek gibi duruyor. Bu dizi türünün en yakın öneği ise Ölüler Ordusu fakat The Walking Dead dizisi de bu türün şüphesiz ki lider olarak liste başında yer almaktadır. Black Summer dizisi de zombi denildiği zaman akla ilk gelen yapımlar arasındadır. Geçmişi 2019 yılına dayansa da geçtiğimiz aylarda yayınlanan açıklama ile birlikte dizinin ikinci sezonuna dair işaretler verildi. Bu yüzden de biz izleyenlere dizinin ilk sezonunda neler yaşandığını anlatmak düşüyor. İşte dizinin tüm detayları..

The Originals, Z Nation gibi yapımlar ile tanınan yaratıcı John Hyams, Black Summer dizisi ile tekrar izleyici karşısına çıktı. Yaptığı eski içeriklerinden izleyenler tarafından oldukça iyi dönüşler alan Hyams bu kez de yeni bir işe girişti ve Netfilix dizisi olan Black Summer ile yeni bir maceraya atıldı fakat kopuk olan senaryosu ve göze batan oyuncu kadrosu ile ne yazık ki kendinden bekleneni karşılayamadı.

Black Summer dizi konusu nedir? Black Summer dizi yorumu

Rose adındaki bir kadının kocası ve kızı ile birlikte yürütmüş olduğu bir kaçış planı ile başlamaktadır. Tıpkı onlar gibi birçok aile de ortalığın sessizliğe bürünmüş olduğu bir anda koşarak askerlerin olduğu noktaya doğru ilerliyorlar. Yani her bir ailenin asıl amacı stadyum olarak nitelendirilen bölgeye giriş yaparak tam bir koruma altına girmektir. Tahmin edildiği gibi bu yol beklenenden karmaşık ve zombiler ile dolu bir yoldur. Aradan geçen kısa bir süre sonunda ise ailenin kızları onlardan uzaklaşacak ve kocası da zombilere yem olacaktır. Z Nation’ından uyarlama olan Black Summer dizisi, diğer birkaç karakterinde hikayeye katılması ile birlikte hız kazanıyor.

Her bir zombi türü, içerikte yer alan genel hatalara sahip iken ortaya çıkan yaratıkların da akıllı ve atletik oluşları da izleyicinin dikkatinden kaçmıyor. Bu karakteristik özellikler, dizi türünün çeşitliliği için olumlu bir izlenim olarak gözükmesine rağmen çoğu zamanda maalesef çok gülünç bir görüntü ortaya çıkarıyor. Olumlu olarak görünen tarafları da nispeten kısa süren bölüm süreleridir ve böylelikle de izleyiciyi sıkmadan sürükleyici bir dizi akışı sağlanmış oluyor. ne yazık ki birkaç tane olan olumlu yönler, koca bir sezonluk dizinin vasatlığını idare etmeye yetmiyor.

Ortalamanın altında geçen bir ilk sezondan sonra ikinci sezona başlamak ise büyük bir cesaret öneği gösterildiğinin kanıtı. Dizi ve senaryoda birtakım farklılıklar görmek de diziden keyif alamayanlar için çok mühim bir şeydir. 2. Sezonun başlaması ile birlikte dizide ne gibi değişiklikler olacağını bilmemek ile beraber izleyicinin kafasındaki tek kriter de senaryoda ki kopuklukların yanı sıra birbirini tutan parçalar olmasıdır.

Aynı zamanda diziyi sevenler ve izlerken keyif alanlar da mutlaka olacaktır. Ancak henüz diziyi izlemeyenler de ilk sezona bir an önce başlamalı ve ikinci sezon için fikir sahibi olmalılar. Acaba siz değerli izleyenlerimiz diziyi sevecek misiniz?

Black Summer dizisi IMDb puanı kaç?

Bir Netflix dizisi olarak yaınlanan Black Summer, ilk sezonunun ekrana gelmesinden sonra izleyenlerden 6,4 puan aldı.

Black Summer oyuncu kadrosunda yer alan isimler

Jamie King – Rose

Justin Chu Cary – Spears

Christine Lee – Kyungsun

Sal Velez Jr. – William Velez

Kelsey Flower – Lance

Erika Hau – Carmen

Gwynyth Walsh – Barbara Watson

Edsson Morales – Manny

Nyren B. Evelyn – Earl

17 Haziran’da ikinci sezonu ile ekranlara gelecek olan dizide rol almaktadırlar.