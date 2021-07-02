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Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları

2018 yılında vizyona giren Black Panther 2, ABD yapımı bir süper kahraman filmidir. Gösterime girdiği yıl gişe rekorları kıran ve birçok ödüle aday gösterilen Black Panther 2 filmi izleyiciler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Black Panther 2 filminin konusu, oyuncu kadrosu, yorumları, puanlaması, eleştiriler ve hakkında merak edilen tüm detayları sizler için hazırladık…

02 Temmuz 2021 Cuma 00:25
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
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Amerikan yapımı süper kahraman filmi Black Panther 2, yayınlandığı sene yılın en iyi filmleri arasına girmeyi başardı. Dünya çapında yoğun ilgi gören film izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Black Panther 2 ile ilgili detaylar…

Black Panther 2, Wakanda’nın yeni kralı ile olan ilişkisini ele alıyor. Yeni lider, bir yandan Wakanda halkını tehdit eden sorunlarla mücadele ederken bir yanda da halkı yönetmekle uğraşıyor. Önceki filmlerde Wakanda kralına düzenlenen suikast ve sonucunda kralın hayatını kaybetmesi konu olmuştu. Fakat kral intikam yerine adaleti seçmişti. 

Bu filmi diğer filmlerden ayıran en önemli özellik filmde sıradan bir düşmanın yer almaması. Yani düşman diğer filmdekilerden farklı olarak mantıklı nedenlerle filmde yer alıyor.

Wakanda lideri ise düzeni değiştirmek ve tehlikeleri uzaklaştırmak için büyük bir çaba gösterir. 

Black Panther 2 yorumları

Filmin ilk serisi 2018’de ekranlara gelmişti. Film yayınladığı yıl en iyi filmler listesine adını yazırdı. Yorumların neredeyse tamamı olumlu olan film dünya çapında büyük ilgi gördü.

Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak?

Temmuz 2021’de bir sonraki serinin çekimlerine başlanması bekleniyor.  Black Panther: Wakanda Forever

 

filminin yayın tarihi 8 Temmuz 2022 olarak duyuruldu.

Black Panther 2 oyuncu kadrosu

Filmde Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Angela Bassett, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Martin Freeman gibi isimler dikkat çekiyor. 


Son Güncelleme: 02.07.2021 00:25
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