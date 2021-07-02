Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları

Amerikan yapımı süper kahraman filmi Black Panther 2, yayınlandığı sene yılın en iyi filmleri arasına girmeyi başardı. Dünya çapında yoğun ilgi gören film izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Black Panther 2 ile ilgili detaylar…

Black Panther 2, Wakanda’nın yeni kralı ile olan ilişkisini ele alıyor. Yeni lider, bir yandan Wakanda halkını tehdit eden sorunlarla mücadele ederken bir yanda da halkı yönetmekle uğraşıyor. Önceki filmlerde Wakanda kralına düzenlenen suikast ve sonucunda kralın hayatını kaybetmesi konu olmuştu. Fakat kral intikam yerine adaleti seçmişti.

Bu filmi diğer filmlerden ayıran en önemli özellik filmde sıradan bir düşmanın yer almaması. Yani düşman diğer filmdekilerden farklı olarak mantıklı nedenlerle filmde yer alıyor.

Black Panther 2 yorumları

Wakanda lideri ise düzeni değiştirmek ve tehlikeleri uzaklaştırmak için büyük bir çaba gösterir.

Filmin ilk serisi 2018’de ekranlara gelmişti. Film yayınladığı yıl en iyi filmler listesine adını yazırdı. Yorumların neredeyse tamamı olumlu olan film dünya çapında büyük ilgi gördü.

Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak?

Temmuz 2021’de bir sonraki serinin çekimlerine başlanması bekleniyor. Black Panther: Wakanda Foreverfilminin yayın tarihi 8 Temmuz 2022 olarak duyuruldu.

Black Panther 2 oyuncu kadrosu

Filmde Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Angela Bassett, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Martin Freeman gibi isimler dikkat çekiyor.