İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Black Christmas (Kara Noel) filminin konusu nedir?

Korku içerikli yapımları izlemeyi sevenler tarafından tercih edilen Black Christmas (Kara Noel) filminin konusu ve yorumları çok merak ediliyor. Peki, Black Christmas (Kara Noel) filminin konusu nedir? İşte cevabı...

27 Ekim 2021 Çarşamba 23:00
Black Christmas (Kara Noel) filminin konusu nedir?
Takip Et:

Blumhous yapım şirketini artık tanımayan yoktur. Son zamanlarda izlediğimiz Amazon ortak yapımlı The Madres, Manor ve Bingol Hell dışında artık adeta kült haline gelmiş olan Paranormal Activity serisi, 2021 yapımlı Cadılar Bayramı Öldürür, Ma, Noctune ile The Purge gibi birçok slasher ile horror bütünlüğü bünyesinde yer alıyor. Hal böyle olunca korku ile Blumhouse kavramları birleştiği zaman, seyirci özgün gerilimin çok fazla yer aldığı yüksek potansiyelli bir akış beklentisine giriyor. Peki bu beklentiyi ne karşılar? Tam bu soru sorulduğunda gelişme göstermeyen ve tam tersine gerileme gösteren korku alemi sorunları meydana çıkıyor.

Genellikle aman aman bir projesi olmamasına karşın korku devi lakabına uyan pazarlama fikirleri ile bültenlerde yer almayı başarıyor. Senenin ilk zamanlar şeytanlar, lanetler ve kötü ruhlar kampanyaları ile piyasada yerlerini alırken Cadılan Bayramı ile Christmas'ın baş göstermesi ile birlikte slasher merkezli maskeli katiller de korku dünyasının içine giriş yapıyor.

Black Christmas film yorumu

Şuan hakkında konuştuğumuz 2019 yılı yapımlı Kara Noel filmi de slasher dünyasına hiçbir gelişme vaat etmediği gibi dünya üstündeki ilk slasher filmleri arasında yer alan Bob Clark'ın 1974 yapımlı aynı ismi taşıyan öncülüne meydan okumakta. Daha doğrusu 2006 senesinde uyarlanmış olan aynı hikayeye, 2019 senesinde yeni bir uyarlama eklenerek vasatlığıyla dizginlik yaratıyor. Fakat senelerdir kadınlara dair yöneltilmekte olan hak, özgürlük ve cinsiyetçil yaklaşımlara karşın sağlam duruşu ile dikkatleri üstüne çekmeyi başarmakta. Artış gösteren taciz ve tecavüzler... Sonu olmayan eşitsiz kültürleşme... Erkeklerin ön planda olduğu çarpık yerleşimin tadına bakıp MeToo benzeri dalgalanlanmaları işaret etmekte. Bütçe, oyuncu kadrosunda yer alan isimler, vasat hikaye kurgusu bu iddialı teoriler altında kalıyor olsa da hiç yoktan geçerli not aldığından dolayı tek noktayı öne sürme konusunda başarılı oluyor.

Yönetmen koltuğunda Sophia Takal'ın oturduğu, senaristliğini Nisan Wolfe'nin yaptığı film, neredeyse tüm noel teması olan yapımlarda vaat edilen klişe anlatısı ile hafızalara kazınıyor. Otuzlu yaşlardaki oyuncuların birer okul öğrencisi rolünü oynadığı, Noelin gelişini memleketlerine dağılarak kutlayan kişilerin vuku bulduğu hikayesinde, çaresiz Riley ile arkadaş grubu yurtlarında kalmayı seçiyor. Niye? Öyleki yoğun karş kış zamanında, insanların ortalıkta olmadığı, uğultulan çok olduğu geceler baş göstermeye başlar. Evet, ardından da maske takmış seri katillerler gelir ve insanları birer birer öldürür. Tüm bunlar doğrultusunda filmi on üzerinden verdiğimiz puan dört oluyor.

IMDB puanı. 3,4

Black Christmas filmi oyuncu kadrosu

Imogen Poots – Riley

Aleyse Shannon – Kris

Lily Donoghue – Marty

Brittany O’Grady – Jesse

Caleb Eberhardt – Landon

Cary Elwes – Professor Gelson

Simon Mead – Nate

Madeleine Adams – Helena

Black Christas film fragmanı



Son Güncelleme: 27.10.2021 23:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Black Christmas Filminin KonusuKara Noel Film KonusuKara Noel Filminin Konusu Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma yeni bölümde neler yaşanacak? FOX TV canlı izle, Yasak Elma 117. bölüm izle!
Yasak Elma yeni bölümde neler yaşanacak? FOX TV canlı izle, Yasak Elma 117. bölüm izle!
Kıbrıs : Zafere Doğru ( Bir Zamanlar Kıbrıs ) dizisinin yeni sezonu ne zaman? Dizinin yeni sezonunun tarihi belli oldu
Kıbrıs : Zafere Doğru ( Bir Zamanlar Kıbrıs ) dizisinin yeni sezonu ne zaman? Dizinin yeni sezonunun tarihi belli oldu
14 Ekim 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler ve programlar var? Bugünkü TV yayın akışı nedir?
14 Ekim 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler ve programlar var? Bugünkü TV yayın akışı nedir?
Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu
Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu
TRT 1 neden şifreli, neden açılmıyor? TRT 4K yayını şifreli mi oldu, şifresiz izlenir mi?
TRT 1 neden şifreli, neden açılmıyor? TRT 4K yayını şifreli mi oldu, şifresiz izlenir mi?
Son Yaz dizisi final mi yapacak? Son Yaz dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?
Son Yaz dizisi final mi yapacak? Son Yaz dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?

Popüler Haberler

Black Christmas (Kara Noel) filminin konusu nedir?
Tatlı ustası maaşı ne kadar? Tatlı ustası ne iş yapar?
Otomotiv kaynakçısı işi nedir? Otomotiv kaynakçısı maaşları ne kadardır?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
1 Ton Demir 2021 yılının Ekim ayında ne kadar? İnşaat demirinin fiyatı kaç TL oldu?
NFT Satışları içerisinde en iyi 10! Kripto para piyasası içerisinde en iyi NFT Satışı olanlar ne?
Sakinleştirici ve rahatlatıcı bitki çayları nelerdir? İşte en etkili 10 bitki çayı!
Saç dökülmesine iyi gelen vitamin hangisidir?
Kripto paraların yükselme ve düşme nedenleri
Bitcoin’den para kazanma yöntemleri
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabirleri ve yorumları
29 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi
TRT 1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Show TV Akrep oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı
Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli?
Şok'ta bu hafta hangi ürünler var? Şok 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!
28 Ekim 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Ekim Perşembe at yarışı programı
Yasak Elma yeni bölümde neler yaşanacak? FOX TV canlı izle, Yasak Elma 117. bölüm izle!
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 27 Ekim 2021 Çarşamba evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.