Black Christmas (Kara Noel) filminin konusu nedir?

Blumhous yapım şirketini artık tanımayan yoktur. Son zamanlarda izlediğimiz Amazon ortak yapımlı The Madres, Manor ve Bingol Hell dışında artık adeta kült haline gelmiş olan Paranormal Activity serisi, 2021 yapımlı Cadılar Bayramı Öldürür, Ma, Noctune ile The Purge gibi birçok slasher ile horror bütünlüğü bünyesinde yer alıyor. Hal böyle olunca korku ile Blumhouse kavramları birleştiği zaman, seyirci özgün gerilimin çok fazla yer aldığı yüksek potansiyelli bir akış beklentisine giriyor. Peki bu beklentiyi ne karşılar? Tam bu soru sorulduğunda gelişme göstermeyen ve tam tersine gerileme gösteren korku alemi sorunları meydana çıkıyor.

Genellikle aman aman bir projesi olmamasına karşın korku devi lakabına uyan pazarlama fikirleri ile bültenlerde yer almayı başarıyor. Senenin ilk zamanlar şeytanlar, lanetler ve kötü ruhlar kampanyaları ile piyasada yerlerini alırken Cadılan Bayramı ile Christmas'ın baş göstermesi ile birlikte slasher merkezli maskeli katiller de korku dünyasının içine giriş yapıyor.

Black Christmas film yorumu

Şuan hakkında konuştuğumuz 2019 yılı yapımlı Kara Noel filmi de slasher dünyasına hiçbir gelişme vaat etmediği gibi dünya üstündeki ilk slasher filmleri arasında yer alan Bob Clark'ın 1974 yapımlı aynı ismi taşıyan öncülüne meydan okumakta. Daha doğrusu 2006 senesinde uyarlanmış olan aynı hikayeye, 2019 senesinde yeni bir uyarlama eklenerek vasatlığıyla dizginlik yaratıyor. Fakat senelerdir kadınlara dair yöneltilmekte olan hak, özgürlük ve cinsiyetçil yaklaşımlara karşın sağlam duruşu ile dikkatleri üstüne çekmeyi başarmakta. Artış gösteren taciz ve tecavüzler... Sonu olmayan eşitsiz kültürleşme... Erkeklerin ön planda olduğu çarpık yerleşimin tadına bakıp MeToo benzeri dalgalanlanmaları işaret etmekte. Bütçe, oyuncu kadrosunda yer alan isimler, vasat hikaye kurgusu bu iddialı teoriler altında kalıyor olsa da hiç yoktan geçerli not aldığından dolayı tek noktayı öne sürme konusunda başarılı oluyor.

Yönetmen koltuğunda Sophia Takal'ın oturduğu, senaristliğini Nisan Wolfe'nin yaptığı film, neredeyse tüm noel teması olan yapımlarda vaat edilen klişe anlatısı ile hafızalara kazınıyor. Otuzlu yaşlardaki oyuncuların birer okul öğrencisi rolünü oynadığı, Noelin gelişini memleketlerine dağılarak kutlayan kişilerin vuku bulduğu hikayesinde, çaresiz Riley ile arkadaş grubu yurtlarında kalmayı seçiyor. Niye? Öyleki yoğun karş kış zamanında, insanların ortalıkta olmadığı, uğultulan çok olduğu geceler baş göstermeye başlar. Evet, ardından da maske takmış seri katillerler gelir ve insanları birer birer öldürür. Tüm bunlar doğrultusunda filmi on üzerinden verdiğimiz puan dört oluyor.

IMDB puanı. 3,4

Black Christmas filmi oyuncu kadrosu

Imogen Poots – Riley

Aleyse Shannon – Kris

Lily Donoghue – Marty

Brittany O’Grady – Jesse

Caleb Eberhardt – Landon

Cary Elwes – Professor Gelson

Simon Mead – Nate

Madeleine Adams – Helena

Black Christas film fragmanı