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Black Beach film konusu ve oyuncuları

Black Beach filminin senaryosu, yorumu ve incelemesini ele aldığımız yazının ayrıntıları haberimizde. Black Beach filminin senaryosu yorumu, incelemesi, eleştirisi, yönetmeni, senaristi ve oyuncu ekibi, yayınlandığı zaman, IMDb puanı, fragmanı ve benzeri soruların yanıtlarını sizler için bir araya getirdik.

06 Şubat 2021 Cumartesi 03:26
Black Beach film konusu ve oyuncuları
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JustWatch geçen günlerde bir araştırma sonucu yayınladı.

2020’nin son aylarında en fazla tercih edilen dizi-film platformları araştırması doğrultusunda Netflix %25 ile ikinci sıraya yerleşti. Birinciliğe %44'lük bir dilim ile BluTV oturuken, üçüncülüğe ise %18 ile Prime Video geçti.

Buna paralel olarak da şu sonuç çıkıyor. Netflix yıllardır Türkiye'de olan içerikleriyle rakiplerine nazaran gerilemeye başladı.  Geçen yıllara kıyasla büyük bir gerileme kaydeden platformun sonraki aylarda yapacağı hamleler merak ediliyor.

 

Black Beach film analizi

Film Carlos’un New York’taki aile hayatının gösterilmesiyle başlıyor.  Baba olma konusunda yol alan Carlos'un hayatı, mesleği (avukat) ve evi arasında geçiyor. Carlos'a hiç ummadığı bir haber geliyor. Ortaklarından aldığı haberde, Afrika Bölgesi’nde olan Amerikan petrol şirketindeki bir mühendisin kaçırıldığı bildiriliyor.

Gayet basit bir konuyla giriş yapan film, Carlos’un ekseninde şekillenmeye başlıyor. Mazide, New York’taki yaşantısının çok gerisinde bir hayatı olduğu açığa çıkarken kendi içinde bazı düşüncelerle savaşması gerekiyor.

Akabinde siyasal meseleler başta olmak üzere askeri ve ülkenin içinde bulunduğu durum konusundaki şartlar filmde açıkça görülüyor. Film adını Afrika’da olan bir hapishaneden alıyor.   Birtakım komplo teorilerine değinerek bölgenin hüzünlü zorluklarını parmakla gösteriyor.

Ancak kesintisiz heyecanı yalnızca bazı yerlerde hissedilen film, çoğunlukla beklenen kalitenin gerisinde kalarak seyircinin beklentilerine cevap veremiyor. Buna bağlı olarak da anlatılmak istnenin altı boş, temeli sağlıksız oluyor. Filmi izlememiş olanlar için, yine de filme bir şans vermeye değer diyoruz.  İyi seyirler.

 

Black Beack oyuncuları:

Raúl Arévalo – Carlos

Paulina García – Elena

Candela Peña – Alejandra

Claude Musungayi – Graham

Babou Cham – General Guillermo Mba

Lidia Nené – Lucía

Melina Matthews – Susan

 

Film fragmanına buradan ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 06.02.2021 03:26
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Black Beach FilmiIMDb PuanıBlack Beach Oyuncu Kadrosu
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