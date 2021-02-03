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Black Adam filmi konusu ve vizyon tarihi

Black Adam filmi konusu ve vizyon tarihi merak ediliyordu. 2021 yılının merakla beklenen filmi Black Adam’ın vizyon tarihi belli oldu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 21:07
Black Adam filmi konusu ve vizyon tarihi
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2021 yılının merakla beklenen yapımlarının başında Black Adam filmi geliyor. Sinema severlerin merakla beklediği fantastik türdeki filmin yayın tarihi merak ediliyor.

Başrolünde Dwayne Johnson’ın yer aldığı film, DC çizgi romanlarından uyarlanacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jaume Collet- Serra yer alıyor.

Black Adam filmi konusu

Kusursuz ve yüksek bir güce sahip olan Black Adam, büyücülerinde önderidir. Black Adam şimşeğin gücüne sahip bir kahramandır. Şimşeği serbest bırakan Black Adam 7 büyük günahı dünyaya gönderir ve olaylar çığırından çıkar.

Black Adam oyuncuları

Dwayne Johnson

Aldis Hodge

Djimon Hounsou

Rana Khalil

Black Adam vizyon tarihi

Pandemi nedeniyle vizyon tarihi ertelenen film 22 Aralık 2021 yılında vizyona girecek.



Son Güncelleme: 03.02.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
Black AdamFilmDc
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