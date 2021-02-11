BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!

BKM imzalı bir proje olan ve başrolünde Doğu Demirkol’un olacağı Blu TV özel dizisi için kadın başrol araştırmaları devam ederken yapılan açıklamalar ile birlikte Doğu Demirkol’un partneri belirlendi.

Son olarak Kefaret dizisinde görev alan gerek güzelliği gerekse oyunculuğu ile dizi severlerden güzel tepkiler alan Ege Kökenli’nin doğu Demirkol’un partneri olacağı açıklandı.

Koray Köse’nin yapımcısı olduğu ve Emrah Aguş tarafından yönetileceği açıklanan dizinin her bölümde farklı bir konuyu işleyeceği belirtildi.