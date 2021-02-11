İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!

BKM tarafından Blu TV'ye özel olarak hazırlanan dizi projesi için Doğu Demirkol'un partnerinin bulunduğu açıklandı. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi Doğu Demirkol'un partneri olan başarılı kadın oyuncuyu araştırmaya başladı.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:06
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
Takip Et:

BKM imzalı bir proje olan ve başrolünde Doğu Demirkol’un olacağı Blu TV özel dizisi için kadın başrol araştırmaları devam ederken yapılan açıklamalar ile birlikte Doğu Demirkol’un partneri belirlendi.

Son olarak Kefaret dizisinde görev alan gerek güzelliği gerekse oyunculuğu ile dizi severlerden güzel tepkiler alan Ege Kökenli’nin doğu Demirkol’un partneri olacağı açıklandı.

Koray Köse’nin yapımcısı olduğu ve Emrah Aguş tarafından yönetileceği açıklanan dizinin her bölümde farklı bir konuyu işleyeceği belirtildi.



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BKMBlu TVDoğu DemirkolPartnerEge Kökenli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Arıza 22. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Show TV Arıza 22. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Kanal D Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Kanal D Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
Çukur 4. sezon 24. bölüm fragmanı yayınlandı!
Çukur 4. sezon 24. bölüm fragmanı yayınlandı!
Ramo 32. bölüm:
Ramo 32. bölüm: "Cehennemine hoş geldin Sibel!"
Star TV Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Sol Yanım final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Star TV Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Sol Yanım final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 13 Şubat 2021 Cumartesi
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı!
Menajerimi Ara'ya katılan Semi Sırtıkkızıl Kimdir? Emrah karakteri kimdir?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ne? Pınar Ünsal oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Işıl kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu'nun hayatı!
Çocuklarda Görülen Yatak Islatma Sorunu Nedir?, Çocuklarda Yatak Islatma Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?
Evde çalışarak para kazanabileceğiniz iş fikirleri! Evden para kazanma ve iş fikirleri rehberi
A101'de satılan motolux elektrikli bisiklet nasıl, alınır mı?
2019 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
31 Ekim Mavi Dolunay nedir? Mavi Dolunay burçları nasıl etkileyecek, etkileri nelerdir? Mavi Dolunay’da gökyüzünde neler olur?
Ptt cumartesi kargo gönderiyor mu, kargo getiriyor mu?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
iPhone'un garanti süresi öğrenme özelliği nasıl kullanılır?
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Rüyada yılan görmek ne demektir? Rüyada yılan görmenin tabiri ve anlamı
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.