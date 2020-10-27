İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Bizimkiler Abbas'ın ölüm haberi geldi! Hikmet Karagöz kimdir, neden vefat etti?

Türk dizi tarihinin en sevilen karakterlerinden Bizimkiler Abbas’ın ölüm haberi geldi. Abbas karakteriyle gönüllerde taht kuran oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti. Acı haberin ardından kullanıcılar Hikmet Karagöz kimdir, neden vefat etti araştırmaya başladı.

27 Ekim 2020 Salı 20:06
Bizimkiler Abbas'ın ölüm haberi geldi! Hikmet Karagöz kimdir, neden vefat etti?
Takip Et:

Türk dizi tarihinin en önemli dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin sevilen karakteri Abbas’ı canlandıran Hikmet Karagöz vefat etti. Oyunculuğun yanı sıra ressam olan usta isim 73 yaşında hayatını kaybetti.


Usta oyuncunun kızı Zeynep Karagöz acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Karagöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."

Usta oyuncunun vefat haberinin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı da usta oyuncunun anısına paylaşımlarda bulundu.



Son Güncelleme: 27.10.2020 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziBizimkilerAbbas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

2020-2021 eğitim öğretim senesinin ilk yazılı tarihleri belli oldu!
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
e-Nabız grip aşısı sorgulaması nasıl yapılır? Kimlere aşı yapılacak?
Akbank, 3 ve 6 ay ertelemeli kredi vereceğini duyurdu
İşten çıkarma yasağı ne kadar süre daha devam edecek? İşten çıkarma yasağı hangi tarihe kadar devam ediyor?
Mevlid kandili yeni kutlama sözleri 2020
Bizimkiler Abbas'ın ölüm haberi geldi! Hikmet Karagöz kimdir, neden vefat etti?
6183 Sayılı Kanun bünyesinde borçlarına taksitlendirme yapanlar da yeni yapılandırmadan faydalanabilecek!
27 Ekim 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 27 Ekim 2020 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
Faturalı hatlara anında nakit kredi
Fakirlere elektrik indirimi başvuru şartları nedir, nereye başvuru yapılır?
Yerli Malı haftası ne zaman kutlanır? Yerli Malı haftası etkinlikleri nelerdir?
Maçlarda görevli polislere 3 kat harcırah verilecek
Turkcell Sözleşme bitiş tarihi nasıl öğrenilir? Turkcell taahhüt süresi bitiş tarihi sorgulama
Yemin neden yok, dizinin yayın günü neden değiştirildi? Yemin final mi yapacak?
Kırmızı Oda Menekşe kimdir? Menekşe karakteri hakkında bilgiler
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı ne? Hira Su Yıldız oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel doğum tarihi
Çocukluk dizisindeki Hanife karakteri Kimdir? Nihal Menzil dizideki rolü ve hayatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.