Bizimkiler Abbas'ın ölüm haberi geldi! Hikmet Karagöz kimdir, neden vefat etti?

Türk dizi tarihinin en önemli dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin sevilen karakteri Abbas’ı canlandıran Hikmet Karagöz vefat etti. Oyunculuğun yanı sıra ressam olan usta isim 73 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun kızı Zeynep Karagöz acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Karagöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."

Usta oyuncunun vefat haberinin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı da usta oyuncunun anısına paylaşımlarda bulundu.