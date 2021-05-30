Bizim Aile filmi ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden Bizim Aile televizyon ekranlarına geliyor. Bizim Aile filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Bizim Aile filminde Adile Naşit ve Münir Özkul karı kocayı canlandırmaktadır. İki inatçı karakter çocuklarının inadı sayesinde yeniden bir araya gelecektir.

Bizim Aile filmi bu akşam 22:30’da Show TV’den yayınlanacak.

Bizim Aile filmi ne zaman çekildi?

Bizim Aile filmi 1975 yılında çekilmiştir. Filmin çekimleri ise İstanbul’un Altunizade semtinde gerçekleştirilmiştir.

Bizim Aile filmi konusu

Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul bir adamdır. Çocuklarına hem analık hem de babalık yapan Yaşar Usta, aynı mahallede yaşadığı Melek Hanım ile evlenmeye karar verir. Melek Hanım’da 3 çocuğuyla beraber yaşayan eşi vefat etmiş bir kadındır. Melek ve Yaşar Usta evlenme sürecinde en çok 6 çocuğun bir araya gelmesi zorlaştırır.

Bizim Aile filmi oyuncuları

Münir Özkul (Yaşar Usta)

Adile Naşit (Melek)

Tarık Akan (Ferit)

Şener Şen (Şener)

Itır Esen (Alev)

Halit Akçatepe (Halit)

Ayşen Gruda (Feride)

Tuncay Akça

Cengiz Nezir

Ahmet Arıman

Sıtkı Akçatepe

Nezahat Tanyeri