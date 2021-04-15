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Bitter Daisies dizi konusu ve oyuncuları

2018 yapımı, gerilim ve drama türünde olan Bitter Daisies, şu günlerde sosyal medya üzerinde tartışılmaya başlandı. Bitter Daisies dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Gibi sorular merak konusu oldu.

15 Nisan 2021 Perşembe 23:10
Bitter Daisies dizi konusu ve oyuncuları
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İspanya yapımı dizi, 3 Ekim 2018’de ilk sezonu Netflix platformunda ekranlara geldi. Netflix Orijinal dizisi olan yapım, 2 sezon ve 12 bölümden oluşmaktadır. Hemen hemen her bölümünün 70 dakika sürdüğü dizi “O Sabor Das Margaridas” ismiyle de tanınıyor. IMDb’den 7,1 puanı alan dizi, İspanyol dilinde ekranlara geldi.

Dizinin yönetmenliğini Miguel Conde ve Álex Sampayo  üstlenirken, senaryosunda Álex Sampayo, Ghaleb Jaber Martínez ve Eligio R. Montero üçlüsünün imzası yer alıyor. Dizinin başrolünde ise Manolo Cortés, María Mera, Toni Salgado ve Miquel Insua gibi isimler rol alıyor. Dizi şu zamana kadar 1 ödül kazanırken, 10 ödülün adaylığında yer aldı.

Bitter Daisies dizi konusu

Küçük bir kasabanın içerisinde meydana gelen vukuatları gün yüzüne çıkarmaya çalışan bir dedektifi anlatmaktadır. Genç bir kızın kaybolmasının ardından olayı araştırmaya başlayan dedektif, doğaüstü olayların ortasında kendini bulur. Kılık değiştirerek araştırmalarını sürdüren dedektif, fetişi olan bir adama erişir. Adli tıp bilimi hobi edinen bu zanlıysa dedektifi oldukça şaşırtır.

Bitter Daisies oyuncu kadrosu

  • Manolo Cortés – Xavier
  • María Mera – Rosa Vargas
  • Miquel Insua – Alberte
  • Toni Salgado – Mauro
  • Lucía Álvarez – Luisa
  • Yelena Molina – Samanta
  • Sara Sanz – Rebeca
  • Iñaqui Rosado – Ivan
  • Carlos Villarino – Mantilla
  • Ricardo de Barreiro – Vidal
  • Nerea Barros – Ana
  • Santi Prego – Raul Salgado
  • Noelia Castaño – Laura Nogueira

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 23:10
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