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Bitmesini hiç istemediğimiz diziler neler?

Bu zamana kadar keşke hiç bitmeseydi dediğimiz dizilere hala dönüp izlenme listemizde yer veriyoruz. Peki, hiç bitmesini istemediğimiz diziler hangileri? Siz kıymetli okuyucularımız için en çok sevilen ve bitmesini istemediğimiz dizileri listeledik. Detaylar haberimizde..

07 Haziran 2021 Pazartesi 22:23
Bitmesini hiç istemediğimiz diziler neler?
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Tarih boyunca yerli ve yabancı pek çok diziyi evimizde ağırladık. Kimisi çok tutuldu ve bitti. Kimisi ise tutulmadı ve bitti. Siz değerli okuyucularımız için en çok sevilen ve bitmesini istemediğimiz dizileri sıraladık. 

Leyla ile Mecnun; fragman izle! Absürt komedi türünde ilk ve tek olan dizi çekildiği sezona damgasını vurdu. TRT ekranlarında yayınlandı. Halen çoğu hayranı dizinin bölümlerini tekrar izliyor. Ali Atay ve muhteşem ekibin içinde yer aldığı dizi beklenmeyen bir zamanda bitmişti. Aldığımız habere göre dizinin tekrar aynı ekip ile çekimleri dijital medya EXXEN platformu üzerinden olacağı yönünde oldu. Hayranlarını sevindiren gelişmede güncel bilgiler elimize ulaştıkça sitemizde paylaşmaya devam edeceğiz. 

Hannibal; fragman izle! Birçok ödülün sahibidir. Korku gerilim türünde geçer. Hala izlemeyen pek çok kişi var ama kesinlikle izlenilmesi gereken baş yapıtlardan biridir.

Behzat Ç.; fragman izle! Yayınlandığı dönem efsane bir dizi olan Behzat Ç. gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile yediden yetmişe hitap eden polisiye dizi türünde en çok sevilen yapıtlardan biridir. İzlenir ve birkaç defa daha izlenmeye insanı sevk eder. Sahneleri akılda kalıcıdır. Ankara'da çekilen dizi, gönüllerde yerini alarak bitmiş olsa bile dijital alanda yayın hayatını sürdürdü. Şu anda da tekrar dijital alanda çekilebilirliği konuşuluyor. Karakterlerin içten canlandırmasıyla çok sevilen bir dizidir. 

Da Vinci's Demons; fragman izle! Gerçek ve kurgu arasında gidip gelen bir yapıttır. İzlenmesi gerekenler arasında yerini alır. 

Bitmesini istenmeyen dizilerden diğerleri şunlardır;

Yedi Numara

Avrupa Yakası

Punisher

Daredevil

Fringe

Friends

How I Meet Your Mother

Hatırla Sevgili

Kuzey Güney

Şahsiyet

Dexter

Ekmek Teknesi

Oz

Kardeş Payı

İşler Güçler

Constantine

Penny Dreadful


Son Güncelleme: 07.06.2021 22:23
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Bitmesini Istemediğimiz Dizilerçok Tutulan DizilerDizi
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