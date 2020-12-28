Bitirim İkili 3 filmi konusu veoyuncuları

Sinemaseverlerin favori film serilerinden olan Bitirim İkili’nin 3. filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Beyaz perdeden sonra ekranlarda yayınlanacak olan film ile ilgili detaylar merak ediliyor.
Bitirim İkili 3 filmi konusu
Bitirim İkili 3 oyuncu kadrosu
2007 yılında vizyona giren ABD yapımı Bitirim İkili 3 filminin yönetmen koltuğunda Brett Ratner otururken, senaryosunu ise Jess Nathanson ve Ross LaManna kaleme alıyor. Fenomen filmin oyuncu kadrosunda Chris Tucker, Jackie Chan, Hiroyuki Sanada, Youki Kudoh, Max von Sydow yer alıyor.
Son Güncelleme: 28.12.2020 18:15