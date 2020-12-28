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Bitirim İkili 3 filmi konusu veoyuncuları

Beyaz perdeden televizyon ekranlarına taşınan Bitirim İkili 3 filminin konusu ve oyuncularına dair bilgileri öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:15
Bitirim İkili 3 filmi konusu veoyuncuları
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Sinemaseverlerin favori film serilerinden olan Bitirim İkili’nin 3. filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Beyaz perdeden sonra ekranlarda yayınlanacak olan film ile ilgili detaylar merak ediliyor.

Bitirim İkili 3 filmi konusu

Olayların büyük kısmının Paris’te geçtiği filmde Jackie Chan ve Chris Tucker, suçlularla mücadele ediyor. 150 milyon dolarlık bütçeye sahip olan Bitirim İkili 3 aksiyon sahneleriyle izleyiciyi büyülüyor.

Bitirim İkili 3 oyuncu kadrosu

2007 yılında vizyona giren ABD yapımı Bitirim İkili 3 filminin yönetmen koltuğunda Brett Ratner otururken, senaryosunu ise Jess Nathanson ve Ross LaManna kaleme alıyor. Fenomen filmin oyuncu kadrosunda Chris Tucker, Jackie Chan, Hiroyuki Sanada, Youki Kudoh, Max von Sydow yer alıyor.



Son Güncelleme: 28.12.2020 18:15
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Anahtar Kelimeler:
Bitim IkiliJackie ChanChris Tucker
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