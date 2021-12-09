Amazon Prime üzerinde yayınlanan Birds of Paradise filmi dikkatleri çekmektedir. Filmin konusu insanlar tarafından araştırılmaktadır. Birds of Paradise filminin konusu nedir?

Birds Of Paradise filmi

Kate, hayalini gerçekleştirmek ve herkesin yeteneğini kanıtlamak için ABD'nin Virginia eyaletinden Paris'e geldi. İşçi sınıfından bir aileden geldiğini ve babasının onun için çok zor bir dönem geçirdiğini söyledi. Balerin olarak beş yıllık bir kariyere sahip olmasına rağmen kendine güveni tamdır. Ayrıca Paris'teki prestijli bir okuldan burs almayı da başardı. Amacı Paris Ulusal Operası'nın Başarı Ödülü'nü kazanmak. Ancak tahmin edemediği bir durum vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın arkasındaki kültürel çatışma. Günlük süreç, ilişkideki anlık farklılık ve ergenlik düzeni zirvede ve Marine en önde gelen isim ve ona kaba bir ifadeyle zulmedecekler. Okulun bir numaralı balerini olmasının yanı sıra yeteneği, karakteri ve fiziksel özellikleriyle de Kate'e meydan okudu. Üstelik Marine'nin geçmişte bu oyun için büyük emelleri var. Çünkü kısa bir süre önce ikizi Ollie intihar etti.

Yönetmen Sarah Adina Smith, bu iki karakterin keskin ve zıt portrelerini çizme konusunda kendine çok güveniyor. Mücadeleci, başarılı olmaya hevesli bir karakter, yıllarını sanata adadı ve sanata yeni başlayan içe dönük ama mücadele eden bir kişiyle çatıştı. Birbirlerinden nefret etmelerini izledi çünkü toplantıdan sonra ikisini aynı odaya sürüklediler, orada konuşup şiddetle yumruk attılar. Ve o anda, bu nefret sahnelerinin büyük bir aşk tomurcuğu olacağı belliydi. Basmakalıp LGBT konseptine dayanan vasat bir sahne izlenimi veriyor. Ancak bale dansçılarının gelişmesiyle birlikte, hemen olağan veya basmakalıp sahte aşk bilgisine yol açmadı. Oyun birkaç dakika sürer ve psikolojik savaşa, ardından aşka ve rekabete odaklanır. Filmin IMDb puanı 6,9’dur. Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;

Kristine Froseth – Marine Elise Durand

Diana Silvers – Kate Sanders

Jacqueline Bisset – Madame Brunelle

Caroline Goodall – Celine Durand

Hélène Cardona – Parisian Ballet Teacher

Nassim Lyes – Jamal

Daniel Camargo – Sasha

Solomon Golding – Luc

Eva Lomby – Gia

Jeremy Wheeler – State Department Official

Alice Dardenne – Claire

Osiel Gouneo – Benjamin