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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezonda ismi değişiyor

TRT ekranlarında geçen sezonu başarıyla geçen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hakkında önemli bir karar verildi. Öğrenilen bilgilere göre Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yeni sezonda ismi değişiyor. İşte ayrıntılar…

06 Eylül 2021 Pazartesi 15:33
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezonda ismi değişiyor
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TRT 1’de yayınlanan ve geçen sezon birçok izleyenin beğenisini kazanan Bir Zamanlar Kıbrıs, heyecanlı bir sezon finalinin ardından tatil arasında girmişti. Gerçek hayatta yaşanan bir hikayeden esinlenen dizinin yeni sezonu ise şimdiden merak edilmeye başlandı. Sızan son bilgilere göre ise Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezonda farklı bir isim ile izleyenlerin karşısına çıkacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Yeni Sezonda İsmi Değişiyor

TRT 1 ekranlarında ikinci sezonuna hazırlanan Bir Zaman Kıbrıs hakkında önemli bir karar alındı. Öğrenilen bilgilere göre Bir Zamanlar Kıbrıs, yeni sezonda Kıbrıs Zafere Doğru ismiyle TRT 1 ekranlarında izleyenlerle buluşacak.

Kıbrıs Zafere Doğru Ne Zaman Başlayacak?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin Ekim ayı içerisinde TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlaması bekleniyor. Fakat dizinin resmi başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.


Son Güncelleme: 06.09.2021 15:33
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Anahtar Kelimeler:
Yeni SezonDiziKıbrıs Zafere DoğruBir Zamanlar KıbrısTrt 1
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