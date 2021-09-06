Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezonda ismi değişiyor

TRT 1’de yayınlanan ve geçen sezon birçok izleyenin beğenisini kazanan Bir Zamanlar Kıbrıs, heyecanlı bir sezon finalinin ardından tatil arasında girmişti. Gerçek hayatta yaşanan bir hikayeden esinlenen dizinin yeni sezonu ise şimdiden merak edilmeye başlandı. Sızan son bilgilere göre ise Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezonda farklı bir isim ile izleyenlerin karşısına çıkacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Yeni Sezonda İsmi Değişiyor

Kıbrıs Zafere Doğru Ne Zaman Başlayacak?

TRT 1 ekranlarında ikinci sezonuna hazırlanan Bir Zaman Kıbrıs hakkında önemli bir karar alındı. Öğrenilen bilgilere göre Bir Zamanlar Kıbrıs, yeni sezondaismiyle TRT 1 ekranlarında izleyenlerle buluşacak.

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin Ekim ayı içerisinde TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlaması bekleniyor. Fakat dizinin resmi başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.