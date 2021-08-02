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Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizinin çekim yeri değişecek mi?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT 1 ekranında yayınlanmaktadır. Diziye gelen tepkilerden sonra dizinin devam etmeyeceği söyleniyordu. Dizi yönetimi dizinin yeni sezonunu çekme kararı aldı. Bir Zamanlar Kıbrıs 2.sezon ne zaman? Merak edilen bir diğer soru da dizinin çekimlerinin nerede devam edeceği oldu. Dizinin çekim yeri değişecek mi? Bu haberimizde Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonu hakkında detaylar...

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:55
Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizinin çekim yeri değişecek mi?
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 2.sezon çekimleri başlamak üzere. TRT 1’in sevilen dizisi ilk sezon az bölüm yayınlanmasına rağmen çok sevilmişti. Kıbrıs halkından tepki alan dizi, yayın hayatına devam etme kararı aldı.2.sezon ne zaman?

Bir Zamanlar Kıbrıs 2.sezon

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmemektedir. Eylül ayında seyirciyle buluşması beklenmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda Pelin Karahan, Ahmet Kural ve Serkan Çayoğlu gibi isimler yer almaktadır.

Dizinin yeni sezonu KKTC’de çekilmeyecek. Gelen tepkilerden sonra dizinin çekiminin Ayvalık’ta devam etmesi beklenmektedir. Dizi yönetimi bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama gelecektir.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:55
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Bir Zamanlar Kıbrıs Yeni Sezon Ne Zaman?Bir Zamanlar Kıbrıs
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