İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 11:34
Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?
Takip Et:

Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm fragmanı izle ile heyecan kaldığı yerden devam edecek. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümü merakla bekleniyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm yeni sezonda yayınlanacak. Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm fragmanını haberimizde hd kalitede bulabilirsiniz.

Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölümüyle sezon finalini yaptı. Sevilen dizi yeni sezonda TRT ekranlarında 10.bölümüyle yayınlanacak.  

Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm fragmanı izle, Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Bir Zamanlar Kıbrıs bu hafta yayınlanacak mı, Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Bir Zamanlar Kıbrıs hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm özet

Cengiz Topel ve Erenköy mücahitleri ile tanışma zamanı gelir. Kıbrıs’ın Çanakkale destanı olarak bilinen Erenköy direnişine doğru uzanan yol açılmaktadır. Buzhane baskını zaferinin ardından Lefkoşa’daki halk Rauf Denktaş, Ankaralı, Kemal Dereli ve Mücahitler sayesinde rahat bir nefes alacaktır. Sırada ise Rauf Denktaş’ın Ankara’ya gitmesi vardır.

TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu

Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesinin anlatıldığı dizi 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs’taki Türklere uygulanan zulmün önünde duran kahramanların hikayeleri konu ediniyor. Türklerin adada yaşadığı zor dönemlerde adaya gizli görevle gelen Ankaralı adadaki Türklere yardım eder.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

TMC Yapım imzalı dizinin senaryosunu Emre Özdür kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda ise Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu gibi sevilen isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 05.06.2021 11:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Bir Zamanlar Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölümde neler olacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 8 Haziran 2021 Çarşamba - Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı yayında! Kırmızı Oda 41. yeni bölümde neler olacak?
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 9. Bölüm fragmanı izle
Arka Sokaklar 593. bölüm fragman izle - Arka Sokaklar 11 Haziran 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
Sadakatsiz 32. Bölüm Fragmanı – 8 Haziran 2021 Çarşamba
Arka Sokaklar 592. bölüm full izle tek parça! Kanal D
Bozkır Aslanı Celaleddin 4. bölüm fragman izle - Bozkır Aslanı Celaleddin 11 Haziran 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
Son Yaz 22. bölüm fragmanı izle - Son Yaz 11 Haziran 2021 Cuma özeti
Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek? Mina Protocol Coin hangi borsalarda listelenecek?
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2021 Haziran KYK burs yatma tarihleri
Rüyada amca görmek görmek neye işaret eder? Rüyada amca görmenin anlamları ve yorumları
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu?
1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı Atv kanalında bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? 6 Haziran 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Bugün hangi maçlar var, 5 Haziran 2021 Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV dizi, film ve programları
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nasıl yapılır?
Kırmızı Oda 40. bölüm izle TV 8 kesintisiz full tek parça canlı yayın
Son Yaz 21. bölüm full izle tek parça! Fox TV

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.