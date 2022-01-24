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Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kim? Tayanç Ayaydın kim, kaç yaşında? Tayanç Ayaydın dizileri

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Samson dizinin kötü karakteri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İnci ile Kemal'e olan düşmanlığıyla tanınan Samson karakteri ve onu canlandıran oyuncumuz Tayanç Ayaydın’a dair tüm detaylar haberimizde.

24 Ocak 2022 Pazartesi 15:01
Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kim? Tayanç Ayaydın kim, kaç yaşında? Tayanç Ayaydın dizileri
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Samson karakteri kim?

Her hafta Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kötü karakteri Samson, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

“Ben Nikos Samson. Üniformam yok, rütbem de. Ünvanı başkalarından beklemeyen, bunun için maaş bile beklemeyen, Antik Yunan’daki atalarım gibi gerçek gönüllü bir askerim. Yaşım kadar Türk öldürdüm. Sevdiğim kadını ve toprağımı benden almaya çalıştılar. Kıbrıs tarihinde hiç Yunan olmadı ki diyorlar, sen ne istiyorsun? Çok basit. Tarihin hatasını onu yeniden yazarak düzeltebiliriz. Kansız tarih yazılmamıştır. Dün İngiliz, bugün Türk, yarın Rum… Kıbrıs’ın Yunan olması için kimin kanının dökülmesi gerekiyorsa dökmeye hazırım. Sonra da bu adanın Cumhurbaşkanı olarak sizleri selamlayacağım.” 

Samson, TRT 1 / Bir Zamanlar Kıbrıs

Bu sözleri ile niyetini ve hikayesini anlatan Samson ile ilgili detaylar haberimizin devamında.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Samson ve İnci

Samson ile İnci önceden sevgili olsalar da İnci, Samson’u terk etmiştir. Sona eren bu ilişki Samson açısından bitmiş değildir. Tam tersi yarım kalmış bir hikayedir. Bu yüzden de İnci’yi Kemal’den ayırabilmek adına İnci ile kızı Müge’yi kaçırmıştır.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Samson İnci’yi neden kaçırdı?

Samson karakteri, İnci ile Kemal’i ayırmayı istediği için İnci’yi kaçırıyor. İnci’yi kaçırırken kızı Müge’yi de alır ve anne kızı rehin alarak kaçırır.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Samson karakterinin gerçek adı ne? Kaç yaşında?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Samson karakterini canlandıran oyuncumuz başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın’dır. En son “Yeni Hayat” isimli dizi ile ekranlara gelen başarılı isim 1979 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan ve mezun olan başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın, “Sakarya Fırat” isimli dizide canlandırdığı Osman Kanat karakteri ile tanınmış ve pek çok kişinin hafızasında yer edinmiştir.

Tayanç Ayaydın’ın rol aldığı dizi ile filmler

  • Ziyaret – 2004
  • Kalbin Zamanı (Cemil karakteri) – 2004
  • Aliye (Kahraman karakteri) – 2004 / 2006
  • The Market (Mihram karakteri) – 2008
  • Sıla (Albay karakteri) – 2006 / 2008
  • Ey Aşk Neredesin (Serdar karakteri) – 2009
  • Sakarya Fırat (Osman Kanat karakteri) – 2009
  • Büşra (Yaman karakteri) – 2010
  • Aşk Kırmızı (Ferhat karakteri) – 2013
  • Zeytin Tepesi (Tarık Karatay karakteri) – 2014
  • Son Bir Şans – 2015
  • Yeni Hayat – 2015
  • Emanet (Mirza karakteri) – 2016
  • Bana Git De (Ali karakteri) – 2016
  • Hayat Şarkısı (Hüseyin karakteri) – 2016 / 2017
  • Kırgın Çiçekler (Ejder karakteri) – 2017 / 2018
  • Tek Yürek (Halit karakteri) – 2019
  • Yeni hayat (Timur karakteri) – 2020
  • Bir Zamanlar Kıbrıs (Samson karakteri) – 2021

Son Güncelleme: 24.01.2022 15:01
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BirZamanlarKıbrısSamsonTayançAyaydın
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