Bir Zamanlar Kıbrıs Pembe kimdir? Miray Akay kimdir?

TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizilerinden birisi olan ve ilerleyen günlerde ilk bölümü ile izleyiciler ile buluşması beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları merak ediliyor. Açıklanan oyuncular arasında yer alan ve Pembe karakterine hayat vereceği kesinleşen Miray Akay ise merak edilen oyuncular arasında yerini aldı.

Bir Zamanlar Kıbrıs Pembe kimdir?

Dizinin ana oyuncularından birisi olan Pembe, Kemal’in kız kardeşidir. Dobralığı ve netliği ile bilinen Pembe sivri dilli olsa da insanların kendisini bu şekilde kabul etmesi nedeniyle sorun yaşamamaktadır.

Miray Akay kimdir?

17 Temmuz 2000 yılında Ukrayna’da dünyaya gelen Miray Akay 2010 yılından beri aktif oyunculuk yapmaktadır. İlk defa 2010 yılında yayınlanan Bitmeyen Şarkı dizisinde görev alan Miray Akay en son Zümrüdüanka dizisinde görev almıştır.

Miray Akay’ın görev aldığı diziler

2010 – Bitmeyen Şarkı

2013 – 20 Dakika (Duru Halaskar)

2014 – Benim Adım Gültepe (Gülten)

2015-2016 – Güneşin Kızları (Peri)

2017 – Dayan Yüreğim (Nazlı)

2018 – Bizim Hikaye (Zeynep Elibol)

2020 – Zümrüdüanka (Meliha Kuloğlu)

Miray Akay sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Akay’ın hesabında 234 gönderisi vardır. 1,1 milyondan fazla takipçisi olan güzel oyuncu takipçileri ile sık sık sohbet etmektedir.

Miray Akay’ın erkek arkadaşı kimdir?

Güzel oyuncu hakkında en fazla merak edilen sorulardan birisi sevgilisinin kim olduğudur. Akay bir dönem Atilla Doğukan Türkyılmaz ile birliktelik yaşamaktaydı. Geçtiğimiz yıl yollarını ayıran ikili sonrasında Miray Akay hayatında kimse olmadığını belirtmişti.