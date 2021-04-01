Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?

Hikayesi ile merak uyandıran Bir Zamanlar Kıbrıs’ın oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karhan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu yer alıyor. Büyük bir heyecan ve merakla beklenen dizi bu akşam saat 20.00’de TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Altı ay boyunca ön hazırlık yapan ekip, çekimlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdi. Dizinin ana konusu Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesi. Dizi tarihi gerçekler etrafında yansıtılacak. Dizinin ilk tanıtımlarında da görüldüğü üzere ilk bölümde 1963’te gerçekleşen “Kanlı Noel Gecesi” olan saldırılar yayınlanacak.

Dizinin yapımı TMC Film’e aitken, yapımcılığını ise Erol Avcı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Emre Özdür ve Başar Başaran kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor.

Kemal, bir aile babası ve toprak sahibi olan Kıbrıs Türkü’dür.

Türk İstihbarat görevlisi Ankaralı, Ada’ya gizli göreve yollanır ve efsaneye dönüşür

İnci, Kemal’in eşi ve iki kız çocuğu annesi.

Ayşe, Ankaralı’nın nişanlısı ve gerçek aşkın göstergesi olan bir doktor.

Samson, Kemal’in karısı olan İnci’ye aşık ve EOKA’nın genç komutanlarından biri

Pembe, Kemal’in kız kardeşi. Kendisi sivri dilli ve dik başlı birisi.

KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı ve Toros lakabının sahibi Rauf Denktaş…

Kıbrıs Türklerinin lideri doktor Fazıl Küçük

Derviş, Kemal’in kan kardeşi aynı zamanda sağ kolu ve pehlivan

Çoban Sefer, küçük yaşta babası öldürüldükten sonra Kemal ve Derviş tarafından sahiplenilen bir genç.

Salahi, Kemal’in babası ve sakız ağaçları, narenciye ticareti ile uğraşan bir çiftçi.

Makaryos, hem dini hem de politik lider Kıbrıs Cumhurbaşkanı aynı zamanda Kıbrıs Rum Lideri. Sıtkiye, Kemal’in annesi.

Sandy, Adada görevli İngiliz Kızılhaç görevlisi.

Şef, Ankaralı’nın teşkilattaki şefi. Onun gizli kimliğinden haberdar birkaç kişiden

Şoför Hamit, Kıbrıs’ın her yerini avucunun içi gibi bilen, tembel bir kamyon şoförü

Mücahit, Rauf Denktaş’ın sağ kolu.

Grivas, EOKA terör örgütü lideri olan General.

Mine, Kemal’in küçük kızı.

Müge, Kemal’in büyük kızı.