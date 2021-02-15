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Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs’ın oyuncuları merak ediliyordu. Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu ve karakterleri belli oldu.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:49
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs hakkında yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Miray Akay gibi sevilen isimlerinde yer aldığı dizi 26 bölümden oluşacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan yer alırken dizinin çekimlerine Kıbrıs’ta başlandı. Her bölümü 60 dakikadan oluşacak olan dizi diğer dizi sürelerine göre farklı bir formata sahip olacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde;

Serkan Çayoğlu – Ankaralı

31 Mayısıs 1987 yılında Almanya’da dünyaya gelen Serkan Çayoğlu, kariyerine Kuzey Güney adlı diziye başlamış ardından Zeytin Tepesi, Hayat Şarkısı gibi dizilerde yer almıştır. Yakışıklı oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile birliktedir.

Ahmet Kural – Kemal

10 Kasım 1982 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Ahmet Kural, Selçuk Üniversitesi Radyo, Televizyon bölümü mezunudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Kural, Murat Cemcir ile birlikte Çalgı Çengi adlı filmle çıkışını yapmış ve ardından İşler Güçler, Düğün Denek serisi gibi önemli yapımlar yer almıştır. Ahmet Kural bu dizide ise Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayacan’ı canlandıracak.

Pelin Karahan – İnci

6 Ekim 1984 yılında dünyaya gelen Pelin Karahan, Kavak Yelleri adlı dizide canlandırdığı Aslı karakteriyle çıkış yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan güzel oyuncu, birçok reklam filminin yanı sıra bir dönem Pelin Karahan il Nefis Tarifler adlı yemek programını sunmuştur.

Gülper Özdemir – Ayşe

18 Kasım 1990 yılında dünyaya gelen oyuncu Sen Anlat Karadeniz adlı diziyle adını duyurmuştur. Almanya doğumlu olan güzel oyuncu Almanya ve Türkiye’de birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Güzel oyuncu Türkiye’de ilk kez Bana Sevmeyi Anlat dizisiyle ekranlarda yer almıştır.

Tayanç Ayaydın – Sampson

7 Ağustos 1979 yılında dünyaya gelen Tayanç Ayaydın, Aliye dizisindeki Doktor karakteriyle adını duyurmuştur. Sakarya Fırat adlı dizside Osman Çavuş karakteriyle hayran kitlesini arttıran oyuncu kariyerinde Hayat Şarkısı, Kırgın Çiçekler ve Tek Yürek gibi önemli yapımlarda yer almıştır.

Devrim Saltoğlu – Rauf Denktaş

30 Haziran 1973 yılında dünyaya gelen Devrim Saltoğlu, Ankara DTCF mezunudur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde oyunculuk eğitimi alan oyuncu, Üvey Baba, Asmalı Konak, Sıla gibi önemli dizilerde yer almıştır.

Miray Akay

17 Temmuz 2000 yılında Ukrayna’da dünyaya gelen genç oyuncu Miray Akay, 2014 yılında Dönüş Sarıkamış 1915 filmindeki performansıyla Frankfurt Türk Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünün sahibi olmuştur. Genç oyuncu kariyerinde Zümrüdü Anka, Bizim Hikaye, Dayan Yüreğim ve Güneşin Kızları gibi dizilerde yer almıştır.



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:49
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DiziBir Zamanlar Kıbrıs
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