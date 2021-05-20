Bir Zamanlar Kıbrıs nerede, hangi şehirde çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve çekim mekanları

TRT ekranlarında yerini alması beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ülkede merak uyandırdı. Oyuncu kadrosunda da Ahmet Kural, Pelin Karahan gibi birçok ünlü ismin bulunduğu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi merakla bekleniyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleri nerede gerçekleşti?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi daha gerçekçi olması adına Lefkoşa ağırlıklı olarak Gazi Magusa, Mersin gibi yerlerde çekimlerini tamamladı. Senaryonun bir kısmının da İstanbul’da çekildiği söyleniyor. Dizide en çok rastlayacağımız yer ise Kıbrıs adasının eski Maraş bölgesi.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

Serkan Çayoğlu Ankaralı

Ahmet Kural Kemal Dereli

Pelin Karahan İnci Dereli

Gülper Özdemir

Tayanç Ayaydın Samson

Devrim Saltoğlu Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin

Miray Akay

Deniz Baytaş

Ahmet Sömers

Hakan Güner

Nebil Sayın

Emre Törün

Bade Arazlı

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi özeti

1963 yılında Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar huzurlu bir şekilde yaşarken Kıbrıs’ın pastoral kısmında mutlulukla yaşamlarını sürdürmekte olan sakız tüccarı Dereli ailesi aniden patlak veren Kanlı Noel olaylarının başlamasının üzerine birçok aile gibi saldırılara maruz kalır.