Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi şehirde çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs çekildiği yerler ve mekanlar

TRT ekranlarında yerini alması beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ülkede merak uyandırdı. Oyuncu kadrosunda da Ahmet Kural, Pelin Karahan gibi birçok ünlü ismin bulunduğu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi merakla bekleniyor.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleri nerede gerçekleşti?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi daha gerçekçi olması adına Lefkoşa ağırlıklı olarak Gazi Magusa, Mersin gibi yerlerde çekimlerini tamamladı. Senaryonun bir kısmının da İstanbul’da çekildiği söyleniyor. Dizide en çok rastlayacağımız yer ise Kıbrıs adasının eski Maraş bölgesi.
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları
Serkan Çayoğlu Ankaralı
Ahmet Kural Kemal Dereli
Pelin Karahan İnci Dereli
Gülper Özdemir
Tayanç Ayaydın Samson
Hasan Küçükçetin
Miray Akay
Deniz Baytaş
Ahmet Sömers
Hakan Güner
Nebil Sayın
Emre Törün
Bade Arazlı
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi özeti
1963 yılında Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar huzurlu bir şekilde yaşarken Kıbrıs’ın pastoral kısmında mutlulukla yaşamlarını sürdürmekte olan sakız tüccarı Dereli ailesi aniden patlak veren Kanlı Noel olaylarının başlamasının üzerine birçok aile gibi saldırılara maruz kalır.