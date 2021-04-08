İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...

Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi şehirde çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs çekildiği yerler ve mekanlar

Birçok kişinin merak ettiği 8 Nisan 2021 Perşembe günü gündeme gelen Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi şehirde çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs çekildiği yerler ve mekanlar konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 08-04-2021 tarihli haberimizde Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi şehirde çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs çekildiği yerler ve mekanlar hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 20:15
Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi şehirde çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs çekildiği yerler ve mekanlar
Takip Et:

TRT ekranlarında yerini alması beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ülkede merak uyandırdı. Oyuncu kadrosunda da Ahmet Kural, Pelin Karahan gibi birçok ünlü ismin bulunduğu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi merakla bekleniyor. 

 

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleri nerede gerçekleşti?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi daha gerçekçi olması adına Lefkoşa ağırlıklı olarak Gazi Magusa, Mersin gibi yerlerde çekimlerini tamamladı. Senaryonun bir kısmının da İstanbul’da çekildiği söyleniyor. Dizide en çok rastlayacağımız yer ise Kıbrıs adasının eski Maraş bölgesi.

 

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

Serkan Çayoğlu Ankaralı

Ahmet Kural Kemal Dereli

Pelin Karahan İnci Dereli

Gülper Özdemir

Tayanç Ayaydın Samson

Devrim Saltoğlu Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin

Miray Akay

Deniz Baytaş

Ahmet Sömers

Hakan Güner

Nebil Sayın

Emre Törün

Bade Arazlı

 

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi özeti

1963 yılında Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar huzurlu bir şekilde yaşarken Kıbrıs’ın pastoral kısmında mutlulukla yaşamlarını sürdürmekte olan sakız tüccarı Dereli ailesi aniden patlak veren Kanlı Noel olaylarının başlamasının üzerine birçok aile gibi saldırılara maruz kalır.



Son Güncelleme: 08.04.2021 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTBir Zamanlar Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Show ne zaman ekranlara geri dönecek?
Beyaz Show ne zaman ekranlara geri dönecek?
TV8 Erzurumspor yardım gecesi
TV8 Erzurumspor yardım gecesi
Beyaz Show ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
Beyaz Show ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlatacak? KVPK yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlatacak? KVPK yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi şehirde çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs çekildiği yerler ve mekanlar
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Alev Alev dizisi Bülent’i kim canlandırıyor? Cem Sürgit'in biyografisi
Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor'un yer aldığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral'ın yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisi İdil (Seda Akman) kimdir?
Star TV Sol Yanım oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Tövbeler Olsun Eda karakterini kim canlandırıyor? Gaye Turgut Evin kimdir?
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter karakterini kim canlandırıyor? Merve Bulut kimdir?
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç'un yer aldığı diziler
Emanet 145. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Mart Cuma Kanal 7
Survivor 2021 48. bölüm fragmanı 15 mart 2021 Pazartesi
Benim Adım Melek 58. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TRT 1
11 Nisan Pazar günü hangi sınav var?
Komik 1 Nisan şakaları - En değişik, farklı ve eğlenceli whatsapp Nisan 1 şakaları
Andorra’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Andorra asgari ücret fiyatları
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası kimdir? Edip Saner rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli'nin hayatı!
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tövbeler Olsun yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.