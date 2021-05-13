Bir Zamanlar Kıbrıs neden yok, neden yayınlanmıyor? 13 Mayıs Bir Zamanlar Kıbrıs neden yayınlanmadı, bitti mi?

TRT 1 ekranlarında kısa süre önce yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, her bölümüyle nefes kesmeye devam ediyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizi, TRT 1’in bu haftaki yayın akışında yer almadı.

Bir Zamanlar Kıbrıs neden yok?

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı mücadelenin anlatıldığı ve vatan aşkı, Türkiye-Kıbrıs dostluğu temalarının işlendiği dizide, Türkler ve Rumlar arasındaki savaşın tüm detayları seyirciye aktarılıyor. Her hafta Perşembe akşamı ekrana gelen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, TRT 1 kanalının bu haftaki yayın akışında yer almadı.

13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı’nın başlaması nedeniyle başta Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi olmak üzere birçok dizi ekrana gelmeyecek. Bayram sevincinin televizyon ekranlarından paylaşılması için bayrama özel Show ve müzik programları yayınlanacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs, 20 Mayıs Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak.