Bir Zamanlar Kıbrıs neden yok, neden yayınlanmıyor? 13 Mayıs Bir Zamanlar Kıbrıs neden yayınlanmadı, bitti mi?

TRT 1 ekranlarında kısa süre önce yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, her bölümüyle nefes kesmeye devam ediyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizi, TRT 1’in bu haftaki yayın akışında yer almadı.
Bir Zamanlar Kıbrıs neden yok?
13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı’nın başlaması nedeniyle başta Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi olmak üzere birçok dizi ekrana gelmeyecek. Bayram sevincinin televizyon ekranlarından paylaşılması için bayrama özel Show ve müzik programları yayınlanacak.
Bir Zamanlar Kıbrıs, 20 Mayıs Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak.
Son Güncelleme: 13.05.2021 13:16