Bir Zamanlar Kıbrıs neden başlamadı, geç mi başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, final mi yaptı?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs perşembe akşamları yayın hayatına başlarken dizi oldukça beğenildi. Birkaç bölümün yayınlanmaması izleyicileri telaşlandırırken dizinin final mi yaptığı soruları dikkat çekti.

Ramazan ayına özel perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ düzenleneceği için Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi geç başlayacak. Dizi final yapmadığını açıklayarak yayın hayatına devam edecek. Yeni bölümü 15 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30’da izleyicisi ile buluşacak.





Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin geç başlama sebebi TRT 1 ekranlarında 18.30 ve 20.30 arasında "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olacağı için dizi tam saatinde başlamayacak. Yarım saat geç başlayacak olan dizinin yeni bölümü saat 20.30’da ekranlarda buluşacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Bir Zamanlar Kıbrıs

23:45 - Maveraya Yolculuk