Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan Bir Zamanlar Kıbrıs her bölümü ile merak edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizinin konusu, oyuncuları ve son bölümde neler yaşandığı araştırılmaya başlandı.

Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta?

Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta Perşembe günü saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde neler yaşandı?

Sampson’un İnci’yi neden kaçırdığını öğrenildiği son bölümde Makaryos olayı bitirmek istemektedir. Lefkoşa düşecek, Türk komutanlar ve liderler esir alınacaktır. Ankaralı adaya gelir gelmez Kıbrıs Türklerini ve göçmenleri rahatlatmak için harekete geçer.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusunedir?

Türklerin köylerinden sürüldüğü ve kaçırtıldığı bir dönemde 20 bin Kıbrıs Türkü göçe zorlanır. Kemal ve ailesi de göçe zorlanan ailelerden bir tanesi olurken bu zorlu süreçte birbirinden ayrılan ve dağılan aile bireyleri tekrar bir araya gelmek için çaba gösterecektir. Kemal bir yandan ailesini bulmaya çalışırken diğer yandan kaçırılan karısı ve kızını da bulmalıdır.

Binlerce Türkün lideri haline gelen Kemal Dereli bu zorlu süreçte herkesle ilgilenecek ve Ankaralı ile olayları toparlamaya çalışacaktır.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları

Dizinin oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı gibi ekranların sevilen isimleri yer alıyor. Dizinin online izleme linki https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 olarak belirlenmiştir.