Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal ölecek mi? Ahmet Kural Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine veda mı ediyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi her Perşembe ekranlarda yer alırken dizide Kemal karakterine can veren oyuncunun öleceği iddiaları yer alırken yapım şirketi Ahmet Kural’ın diziden çıkması konusunda bir açıklama yapmadı.

Ahmet Kural kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal karakterine hayat verirken Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 yılında dünyaya geldi. Emniyet Müdürü babasının görev yeri Kütahya’da dünyaya gelen oyuncu ablasının oyunculuk ile uğraşmasından kaynaklı kendisi de Konservatuara gitti. Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de hayatı geçen Kural, lise eğitimi sırasında tiyatroya katıldı. Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitiren Kural daha sonra Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.





Eğitimi sırasında Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna katılan oyuncu daha sonra yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan Fikrimin İnce Gülü adlı dizide yer aldı.

Evimin Erkeği adlı dizide adını duyuran oyuncu daha sonra Güneşin Oğlu adlı filmde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.





2010 senesinde büyük yükselişe geçen oyuncu Çalgı Çengi adlı sinemada yer alırken Murat Cemcir ile birlikte başrolde yer aldı. İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşan Kural, dizi tutmasının ardından yine komedi türünde Düğün Denek adlı filmde başrol olarak yer aldı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Denek 2 Sünnet filmi çekildi.