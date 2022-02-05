Bir Zamanlar Kıbrıs Grivis kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Grivis karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Nebil Sayın’dır. Nebil Sayın, Çukur dizisinde Muhittin karakterini oynayarak seyirciye kendini sevdirmeyi başarmıştı. Nebil Sayın 19 Mayıs 1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 50 yaşındadır. Ankara Üniversitesinde Tiyatro ve Oyunculuk eğitimi almıştır. Nebil Sayın 1.89 boyunda ve 79 kilodur.

Yer aldığı projeler

-Yeni Hayat

-Payitaht Abdülhamid

-Ailecek Şaşkınız

-Çarpışma

-Çukur

-Rüzgar

-İçerde

-Boşu Bir Yerde

-Yolculuk

-Muhteşem Yüzyıl

-İntikam

-Suskunlar

-Günah Keçisi

-Teslimiyet

-Hayat Var

-Savunma