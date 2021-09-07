Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni adı ne oldu?

Bir Zamanalar Kıbrıs dizisinin çekimlerine dün itibariyle başlandı. Dizi, Türklerin adada çektiği zorlukları ve baskıları, aynı zamanda evlerini terk etmek zorunda kalan kişilerin hayatlarını konu edinmektedir. Dün itibariyle çekimlerine başlanan dizinin kadrosunda Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın gibi yetenekli isimler bulunuyor. Bu isimlerin dışında da dizi bünyesinde birçok yetenekli ismi de barındırıyor.

Dizinin yeni adı: Kıbrıs Zafere Doğru

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı andan itibaren büyük bir ilgi ve merakla takip edilen dönem dizisinin yeni adı belli oldu. Bir Zamanlar Kıbrıs ismiyle ilk sezon ekranlarda yayınlanan dizi, ikinci sezonunda yeni ismiyle ekranlardaki yerini alacak. Dizinin yeni ismi ise “Kıbrıs Zafere Doğru” oldu.

Dizi, Kıbrıs’ın “Çanakkale Destanı” olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi’ni anlatan ikinci sezonuyla ve yeni ismiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Yeni sezonda “Erenköy Direnişi ve Cengiz Topel” olacak

Dizinin yeni sezonu, Erenköy’ün direnişini tüm gerçekliği ve çarpıcılığıyla ekranlara yansıtacak. Dizi; Ankara, İstanbul ve İngiltere’den vatanlarını savunmak için üniversite öğrenimlerini yarıda bırakarak vatan topraklarına koşan Kıbrıslı öğrencilerin ve mücahitlerin direnişini anlatacak.

Bir diğer yandan da Türkiye’nin ilk hava harp şehidi olan Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’inde tarihe geçiş hikayesini ekranlara getirecek. Cengiz Topel karakterine ise Kemal Uçar hayat verecek.

Dizi kadrosuna yeni isimler dahil oldu

Kıbrıs Zafere Doğru ismiyle ikinci sezonda ekranlardaki yerini alacak diziye yeni sezonda birçok isim katıldı. Yeni sezonu ve kadrosuna dahil olan isimlerle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kıbrıs Zafere Doğru merakla bekleniyor. Dizinin kadrosuna genç oyuncu Mehmet Aykaç “Erdil” rolüyle, Tekin Temel “Ali Rıza Vuruşkan” rolüyle, Musab Ekici “Kurtcebe” rolüyle ve Metin Büktel ise “Gazeteci” rolüyle dahil olacak.