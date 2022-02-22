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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Trt 1 'de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, seyirciler tarafından çok fazla beğenildi. Perşembe günleri reytingde üst sıralarda yer aldı. İzleyiciler, dizinin oyuncu kadrosunu merak etmektedir. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları kimlerdir? Bu haberimizde dizinin oyuncularını sizlerle paylaştık...

22 Şubat 2022 Salı 06:22
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları kimlerdir?
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Trt 1 ekranlarında yayınlamaya başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi çok fazla ilgi çekmiştir. Her Perşembe TRT 1 ekranlarına gelmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihini konu almaktadır. Damga vuran dizinin oyuncuları şu şekildedir:

Ahmet Kural – Kemal Dereli

Pelin Karahan – İnci

Tayanç Ayaydın – Samson

Serkan Çayoğlu – Cahit Volkan Kantarcı

Gülper Özdemir – Ayşe

Hasan Küçükçetin – Derviş

Miray Akay – Pembe

Deniz Baytaş – Sıtkiye

Ahmet Somers – Salahi

Hakan Güner – Dr. Fazıl Küçük

Nebil Sayın – Grivas

Emre Törün – Makaryos

Sanlı Baykent – Şef

Bade Arazlı – Mine

İbrahim Yıldız – Çoban Sefer

Rüzgar Irmakoğlu – Müge

Umut Avcı – Şoför Hamit

Yuşa Erdoğan

Ömer Turan – Mucahit Bekir

Celal Can Orhan – Telgrafçı Ferdi

İlke Susuzlu – Teo

Devrim Saltaoğlu – Rauf Denktaş

Sümeyra Koç – Sandy



Son Güncelleme: 22.02.2022 06:22
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Bir Zamanlar KıbrısBir Zamanlar Kıbrıs OyuncularıTrt 1
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