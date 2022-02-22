Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Trt 1 ekranlarında yayınlamaya başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi çok fazla ilgi çekmiştir. Her Perşembe TRT 1 ekranlarına gelmektedir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihini konu almaktadır. Damga vuran dizinin oyuncuları şu şekildedir:
Ahmet Kural – Kemal Dereli
Pelin Karahan – İnci
Tayanç Ayaydın – Samson
Serkan Çayoğlu – Cahit Volkan Kantarcı
Gülper Özdemir – Ayşe
Hasan Küçükçetin – Derviş
Miray Akay – Pembe
Deniz Baytaş – Sıtkiye
Ahmet Somers – Salahi
Hakan Güner – Dr. Fazıl Küçük
Emre Törün – Makaryos
Sanlı Baykent – Şef
Bade Arazlı – Mine
İbrahim Yıldız – Çoban Sefer
Rüzgar Irmakoğlu – Müge
Umut Avcı – Şoför Hamit
Yuşa Erdoğan
Ömer Turan – Mucahit Bekir
Celal Can Orhan – Telgrafçı Ferdi
İlke Susuzlu – Teo
Devrim Saltaoğlu – Rauf Denktaş
Sümeyra Koç – Sandy