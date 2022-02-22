Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Trt 1 ekranlarında yayınlamaya başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi çok fazla ilgi çekmiştir. Her Perşembe TRT 1 ekranlarına gelmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihini konu almaktadır. Damga vuran dizinin oyuncuları şu şekildedir:

Ahmet Kural – Kemal Dereli

Pelin Karahan – İnci

Tayanç Ayaydın – Samson

Serkan Çayoğlu – Cahit Volkan Kantarcı

Gülper Özdemir – Ayşe

Hasan Küçükçetin – Derviş

Miray Akay – Pembe

Deniz Baytaş – Sıtkiye

Ahmet Somers – Salahi

Hakan Güner – Dr. Fazıl Küçük

Nebil Sayın – Grivas

Emre Törün – Makaryos

Sanlı Baykent – Şef

Bade Arazlı – Mine

İbrahim Yıldız – Çoban Sefer

Rüzgar Irmakoğlu – Müge

Umut Avcı – Şoför Hamit

Yuşa Erdoğan

Ömer Turan – Mucahit Bekir

Celal Can Orhan – Telgrafçı Ferdi

İlke Susuzlu – Teo

Devrim Saltaoğlu – Rauf Denktaş

Sümeyra Koç – Sandy