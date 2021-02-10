Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kıyafetleri ilgi çekti.

Dizi sevenlerin karşısına yakın bir tarihte çıkacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, oldukça ilgi duymaya başladı. İnsanlar, diziyi, oyuncuları merak etmekle beraber oyuncuların kıyafetlerine de dikkat çekti. Her oyuncunun ne giyeceği önceden araştırılmaya başlandı.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da izleyiciyi ekranlara kitleyecek. Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimlerin yer aldığı dizi, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Oyuncuların her birinin farklı bir kıyafet girmesi, kıyafetleri daha ilgi çekici hale getirmeye yetti. Peki, hangi oyuncu hangi kıyafeti girecek. Haberin detaylarında.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin İnci’si ne giyiyor?

Dizinin İnci karakterine nefes veren Pelin Karahan, dizi de Kemal Dereli adlı kişiyle evlidir. Kıbrıs’ta Kanlı Noel’in yaşanmasından etkilenen İnci ve Kemal çifti, ailesini alarak evlerini ve ülkesini terk etmek zorunda kalır. Karakteristik bir kimliğe sahip olan İnci, giydiği kıyafetlerle ilgi çekmeye başaran biri olarak yer alacak dizide. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte İnci karakterinin giydiği kıyafetlerin markasına, modeline ve fiyatlarına dikkat çekerek okuyucuya bilgilendirme yapacağız.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Ayşe’si ne giyiyor?

Dizide Ankaralı karakterinin nişanlısı olarak yer alacak olan Ayşe karakteri, nişanlısın görev için Kıbrıs’a gitmesinden dolayı üzgün bir karakter olarak izleyiciye sunulacak. Güzelliği ile dikkat çeken bir karakter olan Ayşe, düzgün fiziği ile taşıdığı kıyafetler fazlasıyla ilgi görecek. Dizi de güzel kıyafetler içerisinde göreceğimiz Ayşe karakterinin kıyafet seçimlerini, marka ve modelini siz okuyucular için sunmaya devam edeceğiz.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Ankaralısı ne giyiyor?

Dizi de sakız tüccarlığı yapan Kemal Dereli’yi Serkan Çayoğlu canlandırmaktadır. Dizinin bir başka karakterine hayat veren Ahmet Kural ise, gizli bir görev için Kıbrıs’a giden Türk askeridir. Dizinin önemli karakterinden olan Kemal Dereli ve Türk askeri giydikleri kıyafetlerle de oldukça ilgi çekecektir. Bu ikiliden çokça, gömlek, pantolon, ceket ve aksesuar göreceğiz. Oyuncuların giydikleri kıyafetler ve aksesuarları da okuyucular için markalarına kadar siz okuyucularla paylaşacağız.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf’un ve Sampson ne giyiyor?

Dizi de Kıbrıs’ın ilk Cumhurbaşkanı Rauf karakterini Devrim Saltoğlu hayat verirken, Rum Komutanı olarak karşımıza çıkacak Sampson karakterini de Tayanç Ayaydın oynayacak. Önemli kişiliklere nefes verecek olan bu oyuncular, dizi de giydikleri kıyafetle oldukça ilgi görecek. Biz de sizler için giydikleri her şeyi yayınlayacağız.

Dizide kıyafetleri ile dikkat çeken karakterlerden diğerleri de bu iki karakter oldu. Elimizden gelebildiğince Rauf Denktaş ve Sampson karakterinin de kıyafetlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.