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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Sandy karakteri kimdir? Sümeyra Koç kimdir? Sümeyra Koç nereli, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Sandy karakteri kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Sandy karakterini hangi oyuncu canlandırıyor? Sümeyra Koç kimdir? Sümeyra Koç nereli, Sümeyra Koç kaç yaşında? Sümeyre Koç hangi dizilerde rol aldı? Sümeyra Koç hangi filmlerde oynadı? Herkes tarafından merak edilen konular arasında Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizideki Sandy karakteri ve onu canlandıracak olan oyuncu Sümeyra Koç'un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:51
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Sandy karakteri kimdir? Sümeyra Koç kimdir? Sümeyra Koç nereli, kaç yaşında?
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TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlamasına kısa bir süre kalan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin oyuncu kadrosundaki isimler ve canlandıracakları karakterler merakla araştırılıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Sandy karakteri kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin Sandy karakterini canlandıracak olan oyuncu Sümeyra Koç’tur. Sümeyra Koç Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Hemşiresi Sandy karakterine hayat verecektir.

Sümeyra Koç kimdir?

27 Şubat 1987 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu SümeyraKoç, eğitimini Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünde bitirmiştir. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin Hemşire Sandy karakterine hayat verecek olan Sümeyra Koç, öncelerde Galip Derviş, Sen Çal Kapımı dizilerinde roller alarak oyunculuk yapmıştır.

Sümeyra Koç hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Herkes tarafından güzel oyuncu Sümeyra Koç’un rol aldığı diziler ve filmler merakla araştırılıyor. İşte Sümeyra Koç’un rol aldığı dizi ve filmler;

  • 2010-2014 Lale Devri
  • 2013 Galip Derviş
  • 2013 Şevkat Yerimdar
  • 2013-2014 Sana Bir Sır Vereceğim-Şifacı (Duru)
  • 2014 Kurt Seyit ve Şura Havva
  • 2014 Otel Divane-Pervin
  • 2015 Günebakan-Günce
  • 2015 Kara Kutu-Zeynep
  • 2015-2017 Kiralık Aşk
  • 2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları-farah
  • 2021 Sen Çal Kapımı-Mira


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:51
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