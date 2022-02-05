Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Sandy karakteri kimdir? Sümeyra Koç kimdir? Sümeyra Koç nereli, kaç yaşında?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlamasına kısa bir süre kalan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin oyuncu kadrosundaki isimler ve canlandıracakları karakterler merakla araştırılıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Sandy karakteri kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin Sandy karakterini canlandıracak olan oyuncu Sümeyra Koç’tur. Sümeyra Koç Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Hemşiresi Sandy karakterine hayat verecektir.

Sümeyra Koç kimdir?

27 Şubat 1987 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu SümeyraKoç, eğitimini Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünde bitirmiştir. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin Hemşire Sandy karakterine hayat verecek olan Sümeyra Koç, öncelerde Galip Derviş, Sen Çal Kapımı dizilerinde roller alarak oyunculuk yapmıştır.

Sümeyra Koç hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Herkes tarafından güzel oyuncu Sümeyra Koç’un rol aldığı diziler ve filmler merakla araştırılıyor. İşte Sümeyra Koç’un rol aldığı dizi ve filmler;