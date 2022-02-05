Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Çoban Sefer kimdir? İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız nereli, kaç yaşında?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin Çoban Sefer karakteri herkes tarafından merakla araştırılıyor. İzleyiciler dizideki Çoban Sefer karakteriyle beraber onu canlandıran oyuncu İbrahim Yıldız’ın da hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Çoban Sefer kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizide ekrana gelecek olan Çoban Sefer karakteri herkesin merak konusu oldu. Sefer karakteri bir çobandır. Babası yıllar önce öldürülmüştür. Kemal ve Derviş karakteri göç ederken Çoban Sefer’i sahiplenmişlerdir. Dizide Çoban Sefer karakterini canlandıracak olan oyuncu ise İbrahim Yıldız olacaktır.

İbrahim Yıldız kimdir?

İbrahim Yıldız, oyunculuk sektöründe yeni ve genç isimler arasında yer alan birisidir. Öncelerde Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide yer alan İbrahim Yıldız, 2018 yılında Keşif adlı filmle kamera karşısına geçmiştir. Fakat oyunculuk sektöründe yeni bir isim olduğu için hayatı hakkında pek fazla detay bilinmemektedir.

İbrahim Yıldız’ın sevgilisi var mı?

Yeni ve genç bir oyuncu olan İbrahim Yıldız’ın gönül ilişkileri hakkında magazin dünyasında ve dizi dünyasında herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

İbrahim Yıldız’ın İnstagram hesabı ne?

Genç, yakışıklı ve başarılı oyuncu İbrahim Yıldız’ın resmi İnstagram hesabının adı @ibrahiimyiildiz’dır. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan İbrahim Yıldız’ın 11 bini aşkın takipçisi ve 64 gönderisi vardır.