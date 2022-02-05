İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Çoban Sefer kimdir? İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız nereli, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Çoban Sefer kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Çoban Sefer karakterini kim canlandırıyor? İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız nereli? İbrahim yıldız kaç yaşında? Herkes ekranlardaki hayatına yeni başlayacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin Çoban Sefer karakteriyle onu canlandıracak olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:26
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Çoban Sefer kimdir? İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin Çoban Sefer karakteri herkes tarafından merakla araştırılıyor. İzleyiciler dizideki Çoban Sefer karakteriyle beraber onu canlandıran oyuncu İbrahim Yıldız’ın da hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Çoban Sefer kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizide ekrana gelecek olan Çoban Sefer karakteri herkesin merak konusu oldu. Sefer karakteri bir çobandır. Babası yıllar önce öldürülmüştür. Kemal ve Derviş karakteri göç ederken Çoban Sefer’i sahiplenmişlerdir. Dizide Çoban Sefer karakterini canlandıracak olan oyuncu ise İbrahim Yıldız olacaktır.

İbrahim Yıldız kimdir?

İbrahim Yıldız, oyunculuk sektöründe yeni ve genç isimler arasında yer alan birisidir. Öncelerde Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide yer alan İbrahim Yıldız, 2018 yılında Keşif adlı filmle kamera karşısına geçmiştir. Fakat oyunculuk sektöründe yeni bir isim olduğu için hayatı hakkında pek fazla detay bilinmemektedir.

İbrahim Yıldız’ın sevgilisi var mı?

Yeni ve genç bir oyuncu olan İbrahim Yıldız’ın gönül ilişkileri hakkında magazin dünyasında ve dizi dünyasında herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

İbrahim Yıldız’ın İnstagram hesabı ne?

Genç, yakışıklı ve başarılı oyuncu İbrahim Yıldız’ın resmi İnstagram hesabının adı @ibrahiimyiildiz’dır. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan İbrahim Yıldız’ın 11 bini aşkın takipçisi ve 64 gönderisi vardır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar KıbrısDiziTRT1Çoban Seferİbrahim YıldızYeni Dizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü oyuncu Hakan Altıner kimdir? Hakan Altıner hakkında bilgiler
Ünlü oyuncu Hakan Altıner kimdir? Hakan Altıner hakkında bilgiler
Sedat Bilenler kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Sedat Bilenler kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Kırmızı Oda Nihal karakterini oynayan Esra Ronabar kimdir?
Kırmızı Oda Nihal karakterini oynayan Esra Ronabar kimdir?
Oyuncu Makbule Meyzinoğlu kimdir? Makbule Meyzinoğlu nereli, kaç yaşında? Makbule Meyzinoğlu hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Makbule Meyzinoğlu kimdir? Makbule Meyzinoğlu nereli, kaç yaşında? Makbule Meyzinoğlu hangi projelerde yer aldı?
Yeşim Gül kimdir? Kaç yaşındadır?
Yeşim Gül kimdir? Kaç yaşındadır?
Ali Aksöz kimdir? Ali Aksöz görev aldığı yapımlar
Ali Aksöz kimdir? Ali Aksöz görev aldığı yapımlar

Popüler Haberler

Ali Aksöz kimdir? Ali Aksöz görev aldığı yapımlar
Ünlü oyuncu Hakan Altıner kimdir? Hakan Altıner hakkında bilgiler
Sedat Bilenler kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Çoban Sefer kimdir? İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda Nihal karakterini oynayan Esra Ronabar kimdir?
Oyuncu Makbule Meyzinoğlu kimdir? Makbule Meyzinoğlu nereli, kaç yaşında? Makbule Meyzinoğlu hangi projelerde yer aldı?
Yeşim Gül kimdir? Kaç yaşındadır?
Mine Teber kimdir? Kaç yaşındadır?
Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si kim?
Oyuncu Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen nereli, kaç yaşında? Levent Ülgen hangi projelerde yer aldı?
Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir? Şeker magnezyum eksikliğine neden olur mu?
Ada Masalı dizisi final mi yapacak? Ada Masalı dizisinin 2. sezonu olacak mı?
Rüyada beyaz güvercin görmek ne demek? Rüyada beyaz güvercin yakalamak ne anlama gelir?
Yaşlı bakım maaşı almanın şartları nelerdir?
Whatsapp ses kaydını yazıya çevirebilir miyiz?
Leyla Göksun kimdir? Leyla Göksun hakkında bilgiler
Başarılı oyuncu Tilbe Saran kimdir? Nerelidir? Tilbe Saran nerede yaşıyor?
Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Murat Akkoyunlu kimdir? Murat Akkoyunlu nereli kaç yaşında? Murat Akkoyunlu hangi projelerde yer aldı?
Engin Şenkan kimdir? Kaç yaşındadır? Engin Şenkan hangi projelerde yer almıştır?
Oyuncu Mehmet Aslantuğ kimdir? Mehmet Aslantuğ nereli, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ hangi projelerde yer aldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.