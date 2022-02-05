Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Pembe karakteri Miray Akay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Bir Zamanlar Kıbrıs Pembe

Günümüzde en çok merak edilen dizilerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Bir Zamanlar Kıbrıskarakteri kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Pembe karakterini canlandıran kişi Miray Akay olarak dikkat çekmektedir. Kendisi 2000 yılında Ukrayna’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. ilk kez 2014 yılında Balık adlı bir sinema filminde kendisine yer buldu. Sonrasında Zümrüdü Anka adlı dizide kendisine yer buldu.

Miray Akay Rol Aldığı Yapımlar