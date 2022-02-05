Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Pembe karakteri Miray Akay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Bir Zamanlar Kıbrıs Pembe
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Pembe karakterini canlandıran kişi Miray Akay olarak dikkat çekmektedir. Kendisi 2000 yılında Ukrayna’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. ilk kez 2014 yılında Balık adlı bir sinema filminde kendisine yer buldu. Sonrasında Zümrüdü Anka adlı dizide kendisine yer buldu.
Miray Akay Rol Aldığı Yapımlar
- Kelebeğin Rüyası
- Eve Dönüş: Sarıkamış 1915
- Halam Geldi
- Balık
- 20 Dakika
- Benim Adım Gültepe
- Güneşin Kızları
- Dayan Yüreğim
- Bizim Hikaye
- Zümrüdü Anka
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:47