İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Pembe karakteri Miray Akay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Bir Zamanlar Kıbrıs Pembe karakteri kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:47
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Pembe karakteri Miray Akay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Takip Et:

Günümüzde en çok merak edilen dizilerin başında Bir Zamanlar Kıbrıs gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Bir Zamanlar Kıbrıs Pembe karakteri kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs Pembe

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Pembe karakterini canlandıran kişi Miray Akay olarak dikkat çekmektedir. Kendisi 2000 yılında Ukrayna’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. ilk kez 2014 yılında Balık adlı bir sinema filminde kendisine yer buldu. Sonrasında Zümrüdü Anka adlı dizide kendisine yer buldu.

Miray Akay Rol Aldığı Yapımlar

  • Kelebeğin Rüyası
  • Eve Dönüş: Sarıkamış 1915
  • Halam Geldi
  • Balık
  • 20 Dakika
  • Benim Adım Gültepe
  • Güneşin Kızları
  • Dayan Yüreğim
  • Bizim Hikaye 
  • Zümrüdü Anka 


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Miray AkayPembeBir Zamanlar Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serra Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Serra Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Necla Nazır kimdir? Nerelidir? Necla Nazır kaç yaşındadır?
Necla Nazır kimdir? Nerelidir? Necla Nazır kaç yaşındadır?
Burak Topaloğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Burak Topaloğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Tuğrul Tülek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Tuğrul Tülek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Süleyman Atanısev kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Süleyman Atanısev kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Taylan Güner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Taylan Güner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Popüler Haberler

Serra Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Necla Nazır kimdir? Nerelidir? Necla Nazır kaç yaşındadır?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Pembe karakteri Miray Akay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Burak Topaloğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Tuğrul Tülek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Süleyman Atanısev kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Taylan Güner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Açelya Özcan kim? Kaç yaşında? Açelya Özcan hayatı
Erkan Tura kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Emre Melemez kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
Netflix Bartkowiak film konusu ve yorumu
The Voyeurs filminin konusu nedir?
SSK,Bağ-Kur ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu?
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KOSGEB hızlı destek programına nasıl başvurulur?
Menderes Samancılar kimdir? Nerelidir? Menderes Samancılar ne iş yapıyor?
Canan Ergüder kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Fatma Toptaş kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda oynadı?
Erol Aksoy kimdir?
Oya Aydoğan kimdir? Nerelidir? Oya Aydoğan neden vefat etti?
Mehmet Günsür kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.