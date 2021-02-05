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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? TRT Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu

Bizleri ekran başına kitleyecek yeni bir dizi projesi geliyor. Çekimleri başlayan dizinin konusu ve oyuncuları hakkında bilinmeyenler bu yazıda yanıt buluyor. TRT1 yine yaşanmış bir halk mücadelesi ile bizleri bir araya getiriyor.

05 Şubat 2021 Cuma 17:37
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? TRT Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
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 Başrolü paylaşan Ahmet Kural ve Pelin Karahan yeni bir dizi projesi ile yakında bizlerle olacaklar.

 

TMC Film’in yapımcısı olduğu ‘Bi Zamanlar Kıbrıs’ yaşanmış bir mücadeleyi konu almaktadır. 1963 zamanında Kıbras’ta yaşanan olayları hepimiz biliyoruz. İşte bu yapım bizleri o güne, o tarihe tekrardan geri götürerek yaşananlara tanıklık etmemizi sağlayacak.

 

Göçe zorlanan Türk halkına lider olmuş Sakız Tüccarı Kemal Dereli rolünde Ahmet Kaya, karısı İnci rolünde Pelin Karahan yer alıyor.

 

Yaşanan mücadelenin tanınan ismi Rauf Denktaş ise Devrim Saltoğlu tarafından canlandırılacak.

 

Dizinin kadrosunda yer alan diğer oyuncular da merak konusu. Onlardan biri de Kıbrıs'daki olayları araştırması ve gerekirse el atması için oraya gönderilen Türk ajan rolünü Serkan Çayoğlu canlandırıyor. Türk ajanın lakabı 'Ankaralı'dır.

 

Mücadele sırasında birbirinden ayrı düşen aileler, arkadaşlıkların konu alındığı dizi yan konuları ile de güzel olacağa benziyor.

 

TRT de yayınlanacak olan yeni dizi şimdiden merakla bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 17:37
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Anahtar Kelimeler:
Pelin KarahanAhmet KayaBir Zamanlar Kıbrıs
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