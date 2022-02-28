Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu nedir?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları ve konusu herkes tarafından merakla araştırılıyor. 1963 yılındaymış gibi izlenim veren Ahmet Kural’ın başrolünde olduğu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu ve oyuncuları gündem konusu oldu.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu nedir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu yitirilmiş ve kaybolmuş hayatların, yerle bir olmuş aşkların ve varoluş mücadelesiyle baş etmeye çalışan 1963 yılında adada pastoral coğrafyada neşeli bir hayat devam ediyordu. Bu mutlu ve neşeli hayatın bir parçası olan Dereli ailesi, sakı tüccarı olarak hayatlarını devam ettirmektedir. Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlangıcıyla beraber diğer Türk aileler gibi Dereli ailesi de saldırıya maruz kalırlar. Aile fertlerinin hayatı burada bir dönüm noktasına girer, bu saldırıdan sonra ise büyük bir darbeyle aile fertleri birbirinden ayrı düşmeye ve kasabalarından sürülmeye başlarlar.

Zorunlu göçe başlayan Dereli ailesinin başındaki Kemal Dereli ise kendi ailesiyle beraber göç ederken, bu göç yolunda binlerce Türk’ün lideri konumuna gelir. Kıbrıs, yaşam mücadelesi vermekle uğraşırken, Türkiye’den bu adaya gizli bir görev yoluyla gelen Ankaralı, Lefkoşa’da yaşanan olayların gidişatını değiştirmektedir. Ankaralı, bu adada gizli bir kahramana dönüşmüştür.

Bir diğer yandan büyük işlere imza atarken diğer yandan da Ankaralının, nişanlısı ile ayrı düşerek onu hasret ve yaşam mücadelesiyle harmanlanan aşkları ele alıyor. Ankaralının bu hasreti de Dereli ailesinin oldukça acı hikayesiyle birleşerek, iç içe geçerek birbirine bağlantılı olarak devam eder.

Oldukça yeni bir dizi olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncular, birbirinden başarılı ve sevilen isimlerden oluşuyor. Ahmet Kural’ın başta olmak üzere Pelin Karahan ve diğer oyuncularında onlara eşlik etmesiyle oldukça başarılı bir hikayeyle gelen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler ise;