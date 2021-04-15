Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncu isimleri ve karakter listesi

TRT 1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, son bölümünde neler yaşandı? Son yayınlanan fragmanında neler yaşandı? Fragman sahneleri ile birlikte büyük ses getiren dizi, ''1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.''

Aşk anlatılırken bir yandan da tartışma ekrana gelir. Bu ikisi arasında muhteşem sahneler ve usta oyuncuların yetenekleri ekrana bomba gibi gelir. TMC Film olarak yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizi izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Oyuncuları izleyenler tarafından merak ediliyor ve intenette araştırılıyor. Sevilen dizi her Perşembe saat 20.30'da TRT1 ekranlarına geliyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları; Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı oynuyor.

Ahmet Kural dizide sakız tüccarı Kemal Dereli'yi canlandırmaktadır. 1982'de Kütahya'da dünyaya geldi. Babası kamuda çalışıyor. Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölüm mezunudur. Çeşitli yerlerde oyunculuk eğitimleri almıştır. Film, dizi ve reklamlarda rol alarak, seslendirmen olarakta çalışmıştır.

Pelin Karaha dizide Kemal'in eşi İnci'yi oynamaktadır. 1984'de Ankara'da doğdu. Üniversite eğitiminde Anadolu Üniversitesi Turizm olarak okudu. Kavak Yelleri dizisiyle oyunculuğa adım attı ve meşhur oldu. Çeşitli film, dizi ve reklamlarda rol alarak Pinhani müzik grubunda şarkı klibinde oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra sunuculuk yaptı. Evlendi ve bir çocuk sahibi oldu. Oyunculuk eğitimleri aldı, ajanslarda kaydı bulunmaktadır. Oyunculuk ödülleri vardır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan'a can vererek adından oldukça sık söz ettirmiştir.

Tayanç Ayaydın dizide Samson karakterini canlandırmaktadır. 1979 İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünü okudu. Çeşitli dizilerde rol aldı. Sakarya Fırat dizisiyle üne kavuştu. Özellikle savaş, dönem, askeri dizilerde en çok oynadığıdır. Oyunculuk ödülleri almıştır. 180 boyunda ve 77 kilodur. Aslan burcudur.