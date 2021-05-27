İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları

Okuyucuları merakta bırakan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 27.05.2021 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 20:15
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Takip Et:

TRT ekranlarında yerini alması beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ülkede merak uyandırdı. Oyuncu kadrosunda da Ahmet Kural, Pelin Karahan gibi birçok ünlü ismin bulunduğu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi merakla bekleniyor. 

 

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleri nerede gerçekleşti?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi daha gerçekçi olması adına Lefkoşa ağırlıklı olarak Gazi Magusa, Mersin gibi yerlerde çekimlerini tamamladı. Senaryonun bir kısmının da İstanbul’da çekildiği söyleniyor. Dizide en çok rastlayacağımız yer ise Kıbrıs adasının eski Maraş bölgesi.

 

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

Serkan Çayoğlu Ankaralı

Ahmet Kural Kemal Dereli

Pelin Karahan İnci Dereli

Gülper Özdemir

Tayanç Ayaydın Samson

Devrim Saltoğlu Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin

Miray Akay

Deniz Baytaş

Ahmet Sömers

Hakan Güner

Nebil Sayın

Emre Törün

Bade Arazlı

 

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi özeti

1963 yılında Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar huzurlu bir şekilde yaşarken Kıbrıs’ın pastoral kısmında mutlulukla yaşamlarını sürdürmekte olan sakız tüccarı Dereli ailesi aniden patlak veren Kanlı Noel olaylarının başlamasının üzerine birçok aile gibi saldırılara maruz kalır.


Son Güncelleme: 27.05.2021 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTBir Zamanlar Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?
Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Sol Yanım dizisi Barbar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Emre Dinler kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler
Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor'un hayatı!
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit karakteri kimdir? Hande Soral'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Bugün hangi maçlar var? 27 Mayıs 2021 Perşembe Hangi maç hangi kanalda?
Sol Yanım dizisine katılan Seda Akman kimdir? İdil karakteri kimdir?
Sol Yanım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Sol Yanım dizisi Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Star TV Ada Masalı ne zaman başlıyor? Ada Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu!
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizi çekim yeri ve mekanları
Çukur dizisi Namık kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yıldırım Şimşek kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Furkan Palalı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
Alev Alev dizisi Bülent (Cem Sürgit) kimdir?
Sol Yanım dizisinin çekildiği Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Gerçek adı ne? Berkay Ateş oynadığı diziler
Sol Yanım dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Ecem Atalay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Açıkgöz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay'ın hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.